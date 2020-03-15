Alternatif hafta sonu tatili için Akhisar lezzetlerini ıskalamayın

Akhisar’da gezmeniz için o kadar çok neden var ki... Yeni Asır olarak sizler için Akhisar’ın genç ve başarılı Lokantacılar Tatlıcılar ve Pastacılar Esnaf Odası Başkanı Pınar Güney ile birlikte ziyaret ederek ilçenin en ünlü lezzet duraklarını araştırdık

Manisa'nın Akhisar ilçesi, tarihi ve kültürel yapısıyla olduğu kadar lezzetleriyle de dikkat çekiyor. Hafta sonu tatili için gezilebilecek alternatif mekanlar arasında Akhisar'ı da ajandanıza not etmeyi unutmayın. Çünkü Akhisar'da sizleri fast-food ürünleri değil, vazgeçemeyeceğiniz geleneksel lezzetler karşılayacak. Akhisar Lokantacılar, Pastacılar ve Tatlıcılar Esnaf Odası'na bağlı lezzet mekanlarında sizin için lezzet turuna çıktık.



İŞTE O LEZZET DURAKLARI



PAÇACI MUHAMMET

Sakatat kültürünün en lezzetli sunumlarının yapıldığı Akhisar'daki lezzet turunun en önemli noktalarından biri olan paça çorbasıyla güne başlayabilirsiniz. Muhammet Çalışkan ve oğlu Doğan Çalışkan'ın hazırladığı şifalı paça çorbası güne zinde bir şekilde başlamanızı sağlayacak. (MUHAMMET ÇALIŞKAN. HÜRRİYET MH. 151 SK. NO:13/C AKHİSAR/MANİSA)





ALKAN BÖREK

Üç nesil dededen toruna börek işi yapan Murat Alkan ile görüştük. Sabah böreksiz yapamayanlardansanız soğansız kıymalı çeşidiyle çok lezzetli börek çeşitlerini tadabilirsiniz. Afiyetle... (ALİ ALKAN. KETHÜDA MAH.22 SOK.NO:8-1 A)





KATMERCİ NAİM USTA

Akhisar'ın olmazsa olmaz muhacir katmerini yapan Katmerci Naim Arabacı Usta'ya gittik. Kahvaltıda tercihi börek olanlara geleneksel tadıyla ün salan muhacir katmerini denemek için Katmerci Naim Usta'yı tavsiye ederiz. (NAİM ARABACI. RAGIPBEY MAH. 18 SOK . NO:13)





ŞÖLEN KOKOREÇ

Akhisar'da halis muhlis süt kuzu kokoreç, uykuluk badem ve dalak ziyafeti için de Şölen Kokoreç lezzet ziyafeti sunmaya hazır. Babasından aldığı ustalığını gösteren Hüseyin Özdemir'in mekanına uğramadan geçmeyin. (HÜSEYİN ÖZDEMİR. PAŞA MAH.9 SOK. NO:15)

70 YILLIK ŞEHİR PASTANESİ

Şehir Pastanesi, 70 yıldır pasta ve tatlı baklava çeşitleriyle Akhisar'ın en eski pastanesi. Özkan Kantarcıoğlu, işi babası İsmail Kantarcıoğlu'ndan devralmış. Her türlü tatlı, kuru ve yaş pasta ile baklava çeşitleri mevcut. (ÖZKAN KANTARCIOĞLU. PAŞA MAH.14/81)

DOĞRAMA PAÇACI AHMET ŞEN

Paça çorbasının doğramalı hali olan Ahmet Şen ustanın çorbası bir harika. Pide ekmeğinin çorbayla buluştuğu farklı bir lezzet noktası olan Ahmet Şen ustanın doğrama paça çorbasını seçebilirsiniz. (AHMET ŞEN. PAŞA MH.19/48/ ŞEN KARDEŞLER)



KÖFTECİ DEMO

Öğle yemeğinde Akhisar köftesi yemeden gitmek olmaz elbette. Sokağın ünlü köftecilerinden Köfteci Demo ve Köfteci Ahmet'e uğramadan Akhisar'dan ayrılmayın. (KÖFTECİ DEMO DEMİR ALİ İLKEL PAŞA MAH.10/57)





ASIRLIK SICAK HELVACI

Bu kadar lezzet şöleninden sonra 'ağzımız biraz da tatlansın' diyorsanız uğrayacağınız mekanlar arasında ise asırlık sıcak helvacı var. Biz de özel sıcak tahin helvası üretimi yapan Aziz Kocamüminler'in oğlu Alican Kocamüminler'e gittik. (ALİCAN KOCAMÜMİNLER, PAŞA MAH.50 SOK.89/99)





DURULLAR TATLI DONDURMA

Tatlıcılık sektöründe 3 kuşaktır faaliyet gösteren Durullar Tatlı ve Dondurma'nın son temsilcisi Aykut Durul, dedesi Mehmet Durul'dan aldığı lezzet markasını devam ettiriyor. (AYKUT DURUL. İNÖNÜ MAHALLESİ 152. SOK. NO: 44 /1A AKHİSAR)

EXPRES LOKANTASI

1960 yılında açılan esnaf lokantası Akhisar'ın lezzet noktalarından. Saffet Usta mekanda her türlü ızgara, çorba ve yemek çeşitleriyle lezzet şöleni sunuyor. (SAFFET TAHİROĞLU. İNÖNÜ MAH.152 SOK.NO:44/1)



PİRAMİT BOZA VE DONDURMA

Eski milli atıcılardan olan ve bu konuda Türkiye şampiyonu olan emekli astsubay Macit Tepeköylü, Piramit Boza ve Dondurma adlı işyerinde 12 ay hizmet veriyor. 18 çeşit dondurması ve bozasıyla lezzet sunuyor. (MACİT TEPEKÖYLÜ. RAGIPBEY MAH.15/48-A)

TOLGA TEKİN