Bu bebekler anne sütüyle yıkanıyor

Aydın'da işletmesini Handan Aksoy'un yaptığı Olala Bebek Spa Merkezi'nde bebekler, anne sütüyle yıkanıyor. Su dolu küvete dökülen anne sütüyle bebekler, keyifli dakikalar geçirerek adeta şifa depoluyor.

Efeler ilçesi Güzelhisar Mahallesi'nde hizmet veren Olala Bebek Spa Merkezi, Türkiye'de bir ilke imza attı. İşletmesini Handan Aksoy'un yaptığı merkezde, bebekler için su ve masaj terapisinin ardından yaklaşık bir ay önce anne sütü ile banyo uygulaması başladı. Yaklaşık 5 aydır faaliyette olan merkezde bebekler, anne sütüyle yıkanıyor. Su dolu küvete dökülen anne sütüyle bebekler, aileleriyle birlikte eğlenceli vakit geçirerek adeta şifa depoluyor. Türkiye'de ilk ve tek olarak anne sütüyle bebeklerin yıkama işlemini kendilerinin yaptığını belirten Aksoy, "Süt banyosunun ardından çocuklarımıza su ve masaj terapisi yapıyoruz. Bebeklerimiz de sağlıklı büyüyor, hareket kabiliyeti artıyor ve daha rahat bir uyku uyuyorlar" dedi.

MEHMET KAVAS