Onlar hepimizin umutları için savaştı

Kaderini yenmek, hayallerini gerçeğe dönüştürmek, karşılaştığı tüm engellerle savaşarak yeni bir hayat hikayesi yazmak isteyen tüm karakterler, aslında sadece birer film kahramanı değildir. Çünkü onlar, hepimizin umutlarının simgesidir

ROCKY (1976)

Başrolde, filmin senaryosunu da yazan Sylvester Stallone'un oynadığı Rocky, yoksul ve kimsesiz bir boksörün başarı öyküsünü anlatır. Yerel bir kulüpte boks yapan bir işçi olan Rocky Balboa, tüm imkansızlıklara rağmen canını dişine takar. Azmi, umutları ve cesaretiyle önündeki her engeli aşarak dünya şampiyonu olur.



ŞAMPİYONLAR (2018)

Marco Montes, İspanyol basketbol ligi antrenörüdür ve bir gün baş antrenörle tartıştığı için kovulur, ayrıca içkiliyken polis aracına çarpar. Mahkeme 90 gün boyunca topluma hizmet cezası verir. O da zihinsel engelli çocuklardan oluşan "Los Amigos" adlı basketbol takımını şampiyonluğa ulaştırmak için büyük özveri gerektiren bir mücadeleye başlar...



YENİLMEZ (2009)

Clint Eastwood'un yönettiği filmde, Nelson Mandela'nın ülkesinde birliği sağlamak için Güney Afrika ragbi takımı kaptanıyla yaptığı işbirliği anlatılıyor. Milletine ırk ayrımcılığı uygulandığını bilen Mandela sporun uluslararası dili sayesinde insanları birleştirme inancıyla, 1995 Ragbi Dünya Kupası'nda inanılmaz çıkış yapan G.Afrika takımını destekler.



MİLLİON DOLLAR BABY (2004)

Clint Eastwood'un 4 Akademi ödüllü filminde Eastwood, Hilary Swank, ve Morgan Freeman başrolü paylaştı. Şampiyon dövüşçüler yetiştiren Frankie Dunn'ın salonuna bir gün Maggie Fitzgerald adında bir kadın gelir. Frankie ise kızları asla çalıştırmamıştır. Ancak asla vazgeçmeyerek her gün salona gelen Maggie, sonunda kendini Frankie'ye kabul ettirir.



UNUTULMAZ TİTANLAR (2000)

1971'de Virginia'da lise futbolu, yöre halkı için çok önemlidir. Siyahlarla beyazların liseleri birleştirilince, yeni bir takım kurulması gerekir. Yeni 'Williams High Titans' takımının başına siyahi koç Herman Boone getirilir ve eski takımın başarılı antrenörü Bill Yoast ise yardımcılığına verilir. Halkın karara öfkesine ve engellemelerine rağmen Titanlar şampiyon olur.



CİNDERELLA MAN (2005)

Biyografi filminde, 'Cinderella Man' lakaplı ünlü boksör James J. Braddock ve ailesinin ABD'deki Büyük Ekonomik Kriz yıllarında hayatta kalma savaşı anlatılıyor. Bulabildiği her işte çalışan Braddock, eski menajeri Joe'nun isteğiyle bir maç için ringlere döner. Bu dönüş onu yeniden şampiyonluğa götürecek zorlu süreci başlatır.



COACH CARTER (2005)

Eski basketbolcu Ken Carter, okulu Richmond Lisesi'nin koçu olur. Ancak Carter, oyuncularının sahada olduğu kadar sınıflarında da çok başarılı olmalarını ister. Tüm oyuncularına, ortalamalarını 2.3'ün üzerinde tutacaklarına, sınıfta en önde oturacaklarına ve her derse gireceklerine dair bir sözleşme imzalatır. Şimdi gençleri, iki koldan zorlu bir mücadele bekler...



KÖR NOKTA (2010)

Babasını hiç tanımayan ve annesi uyuşturucu müptelası olan Afro- Amerikan bir çocuk Michael Oher, Bay ve Bayan Tuohy tarafından evlatlık alınır. Çok iri olan ve ilgisizlik yüzünden sokaklarda büyüyen Michael, alaycı yaklaşımlara karşı Amerikan futboluna başlar. Tüm engelleri aşan Michael, Ulusal Futbol Ligi'nin en iyi oyuncularından biri olmayı başarır.



ATEŞ ARABALARI (1981)

Büyük Britanya yapımı filmde 1924 Yaz Olimpiyatları'na katılan koyu dindar İskoç Hıristiyan atlet Eric Liddell ile ön yargıları yıkmaya çalışan İngiliz Yahudi atlet Harold Abrahams'ın hayatları beyaz perdeye taşındı. Hugh Hudson'un yönettiği azim ve mücadele açısından insanlığa örnek film, 'En İyi Film' de dahil olmak üzere dört dalda Oscar kazandı.



CREED: EFSANENİN DOĞUŞU (2015)

Adonis Creed, Apollo Creed'in gayrimeşru oğludur, annesi ve babası o bebekken öldüğü için 13 yaşına kadar yetiştirme yurdunda kalmıştır. Profesyonel boksör olma hayaliyle gittiği Apollo'nun antrenörü Tony onu geri çevirir. Adonis, babasının eski arkadaşı ve ağır siklet şampiyonu Rocky Balboa'nın kendisini eğitmesi amacıyla Philadelphia'ya gider...

BÜLENT GÜRLÜK