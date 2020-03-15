Sarayların halıları bu tezgahlardan çıkıyor

Mainisa'nın Demirci ilçesi hem yurtiçinde hem de yurtdışında, ürettiği yün halılarla ünlendi. İlçenin önemli bir geçim kaynağı olan halıcılık, yan sektörleri de hareketlendirdi. Kadınların ellerinde ilmek ilmek dokunan halılar, ihracatla dünyanın birçok yerine gönderiliyor. Kurulan halı atölyelerinde kadınlar günde 8 saat halı dokuyup günlük 30-40 lira arasında para kazanıyor. Yurtdışından gelen siparişlere göre farklı desenlerde dokunan halılar, büyüklüğüne göre bir ayı bulan sürelerde tamamlanıyor. Demirci'de dokunan halılar Macaristan Kraliyet Sarayı'na, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ne ve TBMM'ye bile gönderildi.

HALI DOKUYAN KALMADI

İlçedeki halı atölyelerinde ve evlerindeki halı tezgahlarında halı dokuyan kadınlar, annelerinden öğrendikleri mesleklerini yaşatıyorlar. Her çeşit halıyı dokuyabilme kabiliyeti kazanan kadınlar, eski desenlerin yanı sıra modern halıları da dokuyor. Kadınlar halı dokurken bazen türküler de söylüyor. Onları üzen şey ise halı dokuyan kişi sayısının azalması.

NERMİN UÇTU