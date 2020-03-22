Dronlar korona virüsüyle savaşıyor

Teknoloji, insanlığı ele geçirmeye çalışan bir virüsle savaşmada kritik rol üstleniyor. Çin’de başlayan virüs tüm dünyaya yayıldı. İnsansız hava aracı olarak sayılan dronlar, virüse karşı mücadelede başrol oynuyor

2019 yılının Aralık ayında Çin'in Wuhan şehrinde ortaya çıkan Covid-19 korona virüsü neredeyse tüm dünyaya yayıldı. Korona virüsü salgının yayılması nedeniyle ülkede oluşan korku havasını dağıtmak ve krizi çözmeye destek olmak amacıyla yeni teknolojilerin nasıl kullanılacağını araştıran Çin kamu güvenliği yetkilileri, dronlarla mücadele başlattı.



DEZENFEKTE İŞLEMİ

Araştırma ve test süreçleri sonrası havadan klor veya etil alkol bazlı dezenfektan püskürtmek için uygun yöntemler geliştirildi. Bu sayede dronlar yardımıyla Çin'de halka açık alanlarda dezenfekte işlemi yapılarak virüsle mücadelede önemli bir adım atıldı. Zamanın kritik bir rol oynadığı korona virüsü krizinde, dronlarla dezenfekte işlemi sayesinde geleneksel yöntemlerden 50 kat daha hızlı sonuç alınıyor. Tüm dünya da bu sistemden faydalanabilir.





ÜRÜN TESLİMATI

Dronlar, salgınla mücadele esnasında dezenfekte işlemleri dışında birçok farklı alanda da kullanılabiliyor. Kalabalık yerlerdeki halka açık toplantılarda kullanılması amacıyla hoparlörler dronlara monte ediliyor. Hastalıktan korunma hakkında önlemler ve bilgiler içeren pankartlar dronlarla halka ulaştırılabiliyor. Dronlarda bulunan termal kameralar vücut sıcaklığını izlemek için kullanılarak tıbbi personele de yeni potansiyel vakaları belirlemelerinde yardımcı oluyor.



YARDIM ULAŞTIRMA

Evlerinden çıkamayan milyonlarca aileye yardımların dronlar aracılığıyla sağlandığı bu dönemde kuruluşlar, ihtiyacı olan herkese risksiz bir şekilde yiyecek, malzeme ve ilaç gönderebilir.