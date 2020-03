Dünyanın tersine döndüğü yerler

Her nesnenin yukarıdan aşağıya düştüğü dünyada bunun sebebinin yer çekimi olduğunu Isaac Newton bulmuştu. Ancak bu kurala ters olaylar çok nadir de olsa yaşanıyor. Bu noktalarda diğer yerlerin aksine, sular aşağıya doğru akmıyor, arabalar kendiliğinden yokuş yukarı çıkabiliyor ve ayaklarınız yerden kesilebiliyor. İşte bu kuralı bozan gizemli yerler...

ALTIN KAYA / MYANMAR

MYANMAR ya da Burma olarak bilinen bu Güneydoğu Asya ülkesinin her yeri altın kaplamalı tapınaklarla dolu. Her an düşecekmiş gibi duran bu altınla kaplanmış kaya ise, tam olarak 2 bin 500 yıldır aynı şekilde duruyor. Yerli halkın inanışına göre kaya, Buddha'nın saçları tarafından tutuluyor. Yine inanışa göre kayayı sadece bir kadın yerinden oynatabileceği için kadınların kayaya dokunmasına kesinlikle izin verilmiyor.







HOOVER BARAJI / ABD

221 metre yüksekliğinde olan bu barajdan aşağıya su döktüğünüzde, su aşağıya doğru değil yukarı doğru çıkıyor. Yer çekimi yasalarına meydan okuyan bu barajda attığınız nesneler de aşağıya düşmeyip, havada asılı kalıyor. Bu muazzam olayların nedeni ise; basınçtan dolayı oluşan hava akımı.









GİZEMLER EVİ / ABD

Bu gizemli yer, Oregon Vortex yakınlarında küçük bir kulübe. Kulübede tutunmadan yürümek neredeyse imkansız. Odanın içindeyse, hiçbir yere yaslanmadığı halde dik olarak duran bir süpürge bulunuyor. Son derece ürkütücü olan bu yerin sırrı bilinmiyor.







DAVASKO KAYASI / ARJANTİN

BİNLERCE yıl boyunca bir kaya yığınının ucunda asılı halde duran ve ağırlığı 300 tondan fazla olan Davasko kayası, 25 Şubat 1912 yılında yer çekimine yenik düştü. Aradan geçen 95 yıldan sonra ise, Davasko Kayası'nın yerine plastik bir kopyası konuldu. 9 ton ağırlığında olan kopya, büyük bir kaya parçasına sabitlenmiş olarak duruyor.









TERS ŞELALE / İNGİLTERE

İngiltere'de Mallerstang Edge bölgesinde bulunan yaklaşık 78 metre yüksekliğindeki şelale, ters yönde akıyor. Nedeni ise şiddetli rüzgâr. Rüzgâr öyle güçlü ki, aşağıya inen suyu yukarı doğru itiyor ve ortaya eşsiz bir görüntü çıkıyor. Asıl soru ise şu; bu inanılmaz güçlü rüzgar nereden geliyor?