Güzelliğinizden ödün vermeyin

Evden çıkamıyoruz. Çıkma hakkımızı da sadece hayati konular için kullanıyoruz. Dolayısı ile bakımlarımızı da evde yapmak durumundayız. Evinizdeki malzemelerle maske yaparak cildinizi canlandırabilir ve güzelliğinize güzellik katabilirsiniz

Yüzünüz için doğal bir maskeden daha tazeleyici bir şey olamaz. Doğal bir cilt maskesi, ciltteki ölü hücreleri ortadan kaldırır, cildi nemlendirir ve yüzdeki çizgileri sıkılaştırır. Ciltte gösterdiği etkiye göre değişik cilt maskesi çeşitleri vardır, o yüzden hangisini hazırlayacağınızı seçmek için cildinizin ihtiyacını göz önünde bulundurmalısınız. Unutmamalısınız ki, herkesin cildi değişik yapıdadır ve bir maskenin etkisi kişiden kişiye göre farklılık gösterebilir. Yüz bakımının etkinliğini en çok etkileyen faktör cilt tipidir; maskelerin etkisi cildin kuru, yağlı veya karma olmasına göre değişir. Gün içinde veya gece, yüzünüz için bir saat ayırın. Cildinizin bakıma ve ilgiye ihtiyacı vardır. Maskeyi uygulamadan önce yapmanız gereken, yüzünüzdeki tüm kiri temizlemektir. Her maskeyi kullanacağınız miktarda hazırlamanız gerektiğini unutmayın. Bazı maskeleri ise buzdolabında ertesi güne kadar bekletebilirsiniz. Her gün cilt maskesi uygulayabilirsiniz; ancak cildinizi bir gün dinlendirmek en iyisidir.





SOYUCU ( PEELİNG ) MASKELER



BAL VE BADEM

BU harika soyucu maskeyi yapmak için yalnızca bir çorba kaşığı bal ve iki adet badem gerekiyor. Bademleri ince bir toz elde edinceye kadar dövün ve bal ile karıştırın. Ardından bir çay kaşığı limon suyu ekleyin. Dairesel hareketlerle yüzünüze uygulayın. Kuruması için 15 dakika bekleyin, ılık suyla durulayın. Cildinizi yenilenmiş hissedeceksiniz.



YULAF

BU maskeyi uyguladıktan sonra cildinizdeki yumuşaklığa inanamayacaksınız. Yarım fincan yulafı iyice ezin ve yarım çay kaşığı bal, iki çorba kaşığı süt, iki damla geranium (sardunya çiçeği) yağı ve iki damla papatya yağı ekleyin. İyice karıştırın ve parmaklarınızla dairesel hareketlerle uygulayın. 15 dakika bekledikten sonra ılık suyla temizleyin. Cildiniz bir bebeğinki gibi yumuşacık olacak. Cildiniz yağlıysa karışıma 5 damla limon suyu da ekleyebilirsiniz.



BAL

Sıkı ve yumuşak bir cildiniz mi var? Yüzünüzün tamamına bal sürün, 15 dakika bekletin ve soğuk suyla temizleyin. Ne kadar iyi hissedeceğinizi göreceksiniz.





NEMLENDİRİCİ MASKELER



MUZ

Bazı meyveler içerdikleri yüksek su miktarına bağlı olarak cildi nemlendirmede çok başarılıdır. Örneğin, soyulmuş bir muzu ezerek yüzünüze ve boynunuza nazikçe uygulayın. 15 dakika bekleyin ve kan akımını hızlandırmak için maskeyi soğuk suyla temizleyin.



SALATALIK

Salatalığın şaşırtıcı özelliklerini biliyorsunuz. Nefis, taze ve dengeli bir beslenme için harika bir yiyecektir. Cildinizde yaratacağı değişikliklere de inanamayacaksınız. Hele ki plajda çok güneş altında kalmışsanız, etkisini daha iyi fark edeceksiniz. Bir salatalığı soyun ve macun kıvamına gelene dek ezin, (gözleriniz için 2 dilim ayırmayı unutmayın) tüm yüzünüze sürün ve 15 dakika bekleyin. Bol soğuk suyla maskeyi temizleyin, cildinizin tazelendiğini göreceksiniz.



AKNE, SİVİLCE VE LEKE MASKELERİ



DOMATES

Domatesin ciltte nemlendirme, sıkılaştırma, soyma etkisi var. Eğer siyah nokta ve sivilcelerden kurtulmak istiyorsanız, bir domatesi ikiye bölün ve yüzünüze koyun. 15 dakika sonra ılık suyla temizleyin.





KIRISIKLIKLAR VE GÖZ ALTI HALKALARINA KARSI YENİLEYİCİ MASKELER



BAL VE YUMURTA

Yine bal ve yumurta, güzellik için harika karışım olarak karşımıza çıkıyor. İki çorba kaşığı balı, yumurta beyazıyla karıştırın. Bir çorba kaşığı limon suyu ekleyin ve yüzünüze hafifçe masaj yaparak sürün. Cildinizin gerildiğini hissedeceksiniz. 20 dakika bekleyin ve yüzünüzü yağsız sütle temizleyin.



GÜL

Evet, eski zamanlarda kadınlar, kısa ömürlü olan gülün sonsuz gençlik iksiri olduğunu söylerlerdi. Siz de denemek ister misiniz? 5 taze gülün yapraklarını macun haline gelene dek ezin ve yüzünüzde 15 dakika bekletin. Soğuk suyla temizleyin. Sonuçlarını göreceksiniz!



YOĞURT

Kırışıklıklar tecrübe ve olgunluk işareti olsa da kimsenin hoşuna gitmez. Bu maskeyle kırışıklıkları giderebilirsiniz. Bir bardak yoğurdu bir çay kaşığı rezene tohumu ve bitkinin ezilmiş yaprağıyla karıştırın. Yüzünüze sürdüğünüzde homojen bir krem halinde olmalıdır. 20 dakika bekledikten sonra ılık suyla temizleyin. Her gün uygularsanız cildiniz müteşekkir olacaktır.



UYARICI MASKELER



ÇİLEK

Cildinizde kuruluk hissediyorsanız nemlendirmek ve beslemek için bu harika doğal kremi kullanın. Birkaç çileği ezin ve balla karıştırın. Yüzünüze sürün ve 20 dakika bekleyin. Soğuk suyla temizleyin.