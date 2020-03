Kasapların kasabından hem hayat hem mutfak dersi

Ali Müftü Küçükdoğan 6 yaşında başladığı kasaplığı bir yaşam biçimi haline getirmiş bir usta... Tüm imkanlarını kullanarak kasaplara kasaplık öğreten bir duayen. Kendi mutfağınızın şefi olmak için onun sözlerine kulak verin

Ali Müftü Küçükdoğan, 6 yaşında başlamış, elinde süt kuzuyla '6 lira' diye bağırmaya. Sonradan olma değil doğuştan kasap. Babasının dükkanında adım attığı kasaplığa 11 yaşında kamyon çarpması sonucu ara vermiş. 6 ay hastanede kaldıktan sonra 1 yıl yürüyemeyen Küçükdoğan okula da gidememiş. Bu arada kasapta babasının yanında olmaya devam etmiş.



EN İYİ USTALARLA

Okula devam etse de aklı hep dükkanda kalmış. Askere gidinceye kadar kasaplığı da eti de tam manasıyla öğrenmiş. İzmir'in en iyi ustalarıyla çalışmış. Sonra da kasapların hocası yani kasapların kasabı olmuş. Onun yaşam serüveninden anekdotlar dinlerken eti en iyi nasıl pişireceğinizi öğreten bir sohbet gerçekleştirdik...



● Kasaplığı babanızdan öğrendiniz peki et pişirmeyi kimden öğrendiniz?

İlk spesial etleri 1973 yılında yapmaya başladım. Babam et tedarikçiliği yaptığı için 30 yıl Büyük Efes Oteli'nin etini tedarik ettik. Otel mutfağında çok zaman geçirdim. Rahmetli Nevzat Peker usta otelin baş aşçısıydı. İlk hocam odur. Izgaraların inceliklerini ondan öğrendim. Daha sonra başka otellere de et vermeye başla dım. Tandır ve köfte çeşitlerinde ustam ise Pire Mehmet'ti. Yıllar sonra bana Pire Mehmet usta (Mehmet Erşahin) ile aynı okulda ders vermek nasip oldu.



Siz sadece kasap değil kasap öğretmenisiniz. Kasaplıktan öğretmenliğe geçiş nasıl oldu?

58 yaşıma geldiğinde artık usta yetiştiricilik belgelerimi aldım. Okullarda hocalık yapmak istiyordum. Türkiye'de kasaplık okulu yoktu. Araştırdım ve karşıma Metin Erşahin şef çıktı. Kendisi İzmir Aşçılar Derneği başkanı ve benim 40 yıllık dostumdu. Pire Mehmet'in kardeşiydi. O benim hocalık yapmama sebep oldu.



● Kaç öğrenci yetiştirdiniz?

2 dönemde, 36 tane kasap olmak isteyen talebe yetiştirdim. Devlet hem maaş veriyor hem de iş sahibi olmalarını sağlıyordu. Belgesi olanlara yüzde 51 iş istihdamı sağlıyordu. Onları kasaplara, marketlere yerleştiriyordum.



● Okul neredeydi?

Bu okul için bütün teşkilatı ben kurdum. Marketlerden tezgahlar aldım, kasaplardan bıçaklar topladım. Yeğenim kıyma makinesi verdi. Kasaplığı bu şartlarda öğrettim. En önemlisi etti. Devlet, bir dönem için 40 kilogram et verebiliyordu. Benimse her gün 40 kg ete ihtiyacım vardı. Dükkanlardan eti temin edip onların işlenmesini sağlıyordum. Talebelere spesiyal hazırlatıyor, sonra dükkanlara işlenmiş vaziyette teslim ediyordum. Kasap arkadaşlarım bana çok yardım etti.



50 KEZ KAN BAĞIŞI

● Pek çok madalyanız var. Ama sizin için biri çok önemli...

Evet. Ben birçok kez ölümden döndüm. Bu yüzden taktığım madalyalardan en önemlisi Behçet Uz Çocuk Hastanesi tarafından verilen altın madalya. Bu madalyaya çocuklara 50'den fazla kez kan bağışladığım için layık görüldüm.



● Ekranlara da yabancı değilsiniz.

Evet 2011 yılında bir yetenek yarışmasına katıldım ve yarı finale kadar ilerledim. 100 milyarı ters işlemle toplamıştım. Eleştirmenler beni matematik dahisi seçmişti.



● Öğretmenliğe devam etmeyecek misiniz?

İzmir'de pastacılar derneğinin yapacağı bir okul projesi var. Bunun içinde bir de kasaplık bölümü açmak istiyorlar. Olursa burada eğitim vereceğim. Et ve et pişirme konusunda çok şey biliyorum. Benden olabildiğince fayda sağlamalarını istiyorum.





İYİ ETİ NASIL ANLARIZ?

● Etin kırmızılık oranı hayvanın türüne, cinsine, yaşına, yetiştiği bölge ve beslenme şekline göre değişiklik gösterebilir.

● İnek eti soluk kırmızı, yağları ise limon sarısıdır.

● Boğa eti koyu kırmızı renkli, yağları beyazımsıdır.

● Dana eti soluk kırmızı, öküz eti ise kırmızımtırak, yağları beyaz-sarıdır.

● Koyun eti açık kırmızıdan kiremit kırmızısına kadar değişen tonlarda kırmızıdır.

● Tüketicilerin renkle ilgili dikkat etmesi gereken husus, satın aldıkları etlerin birbirinden farklı tonlarda da olsa, açıktan koyuya değişen kırmızı renkte olmasıdır. Tüketiciler, kırmızı renkte olmayan, üzerinde bölge bölge koyu renk halkalar bulunan etlere karşı temkinli davranmalı, bu etleri tüketmemeye özen göstermeli.

● Taze ve kaliteli bir et diri görünür, yüzeyi kurumamış olmalıdır.

● Aşırı ıslaklık ve yapışkan doku da etin sağlıksız olduğunun göstergesidir.

● Ayrıca, piştikten sonra, kolay çiğnenebilmesi, etin parçalara bölünme kolaylığı ve çiğneme sonrası ağızda kalan miktarı etin kalitesinin göstergesidir.

DÜNYADA KABUL GÖREN PİSİRME SÜRELERİ

Eti marine ettik ve kızdırdığımız dökme tavada pişirmeye başladıktan sonra kilit nokta ise pişirme süresidir. Bütün dünyada kabul görmüş 6 aşamalı bir pişirme derecesi vardır...

1. Blue: Kanlı / 2. Rare: Az pişmiş, içi kanlı, dışı pişmiş görüntüde.

3. Rare-medium: Biraz daha az kanlı, dışı pişmiş.

4. Medium: Kan kaybolmuş, etin pembeliği duruyor

5. Medium-welldone: Pembelik yarı yarıya azalmış.

6. Weldone: Pembelik tamamen kaybolmuş.