Virüsten korurken psikolojisini bozmayın

Tüm dünyada COVID-19 hakkındaki bilgiler hızla yayılıyor ve yeni sorular ortaya çıkıyor. Ebeveynlerin ilk endişesi çocuklarını ve aileyi nasıl koruyacağı ilgili. Bu dönemde çocuklarınızın ruh sağlığını korumak da bir o kadar önemli

Araştırmalar, korona virüsünün çocukları yetişkinler kadar ciddi şekilde etkilemeyebileceğini gösterse de, COVID-19 salgını hala dünyada çocukların yaşamlarını etkiliyor ve çocuklarımızın okullarının kapanmasına, katı el yıkama kurallarına, rutinin bozulmasına ve genel bir korku ve belirsizlik duygusuna sebep oluyor. Psikolog Burcu Başoğlu, bu dönemde ebeveynlere rehber olabilecek bilgiler verdi... Süreç içerisinde her çocuğun tamamen farklı tepkiler gösterebileceğini ve farklı duygular yaşayabileceğini belirten Başoğlu, "Çocuklar nasıl tepki gösterirlerse göstersinler yapabileceğiniz bazı şeylerle çocuklarınızın süreçle daha sağlıklı başa çıkmalarına yardımcı olabilirsiniz" dedi. Başoğlu, farklı yaş grupları için olayları anlamada yardımcı olabilecek bazı ipuçları verdi...

ERKEN ÇOCUKLUK DÖNEMİ

Bebekler ve küçük çocuklar neler olup bittiğini bilmese de, ebeveynlerinin endişelerini "altıncı hisleri" ile anlayabilirler.

● Bebekler ve küçük çocuklar etrafında sakin kalmaya çalışın.

● Normal rutinleri mümkün olduğunca koruyun. Rutinler bebekler için önemlidir.

● Bebekleri ve küçük çocukları medyadan mümkün olduğunca koruyun.

● Yeni yürümeye başlayan çocuğunuzun endişeli olduğunu anlayabileceğiniz sözlü olmayan işaretlere bakın.

(artan öfke nöbetleri, sızlanma, iştah değişikliği, vb.)

● Endişe uyandırıcı belirtiler göstermedikçe veya soru sormadıkları sürece bunun hakkında konuşmayın.

● Oyun, canlandırma, hikaye anlatma yoluyla kendini ifade etmelerini teşvik edin.



OKUL ÖNCESİ DÖNEM

Okul öncesinde çocuklar neler olduğuna daha dair fazla bilgi sahibi olabilirler. Mikroplar, doktorlar ve hatta ölüm hakkında soruları olabilir.

● Güvenlik, bu yaş grubu için öncelikli bir konudur. Onlara yetişkinlerin sorumlu olduğundan ve insanları sağlıklı ve güvenli tutmak için çalıştığından emin olmalarını belirtin.

● Okul öncesi çocuklar da ebeveynlerin, akrabalarının ve arkadaşlarının sağlığıyla ilgilenir. Onlara, herkesin sağlıklı kalmak için ellerinden geleni yaptığını garanti edin. Ellerini yıkayarak sağlıklı olabileceklerini öğretin.

● Yatma zamanları çok önemlidir. Kitap okuyarak çocuğunuzun uyumasına ve dikkatini dağıtmasına yardımcı olun.



İLKOKUL DÖNEMİ

Okul çağındaki çocuklar şu anda neler olup bittiğinden oldukça haberdardırlar.

● Bu yaş döneminde çocuklarınızla konuşmanız çok önemli. Siz ve çocuğunuzun öğretmenlerinin onları sağlıklı ve güvenli tutmak için her şeyi yapacağına inanmalarını sağlayın ve ne gibi önlemler aldığınızı açıklayın.

● Bu yaştaki çocuklar kendi sağlıklarının yanı sıra ailenin ve arkadaşlarının sağlığıyla da ilgilidir.

Çocukların korona virüsünden etkilenmediğini, ancak yaşlı insanların bu virüsten daha fazla etkilendiğini açıklamanızda bir zarar yoktur. Bu durum onların kaygılarını artırabilir ama onların da gerekli önlemleri aldıklarını ve bu süre zarfında onlara zorunlu olmadıkları sürece misafirliğe gitmeyeceklerini, isterlerse telefonla konuşabileceklerini belirtin.

● İnternet kullanımını sınırlandırın.



ORTAOKUL DÖNEMİ

BU yaştaki çocuklar neler olup bittiğinin farkındadir. Muhtemelen haberleri şimdiye kadar gördüler ve virüsü okulda veya arkadaşlarıyla tartıştılar bile. ● Bu yaş dönemindeki çocuklarınızla konuşmanız ve sorularını cevaplamanız oldukça önemli. Bu, ne kadar bildiklerini belirlemenize ve sahip oldukları yanlış bilgileri düzeltmenize yardımcı olabilir.

● Kaygı, endişe veya panik duygularını kabul edin. Bunları gereksiz ve anlamsız bulduğunuzu dile getirmeyin.

● Bu yaştaki çocuklar gelecekte ne olabileceğiyle daha fazla ilgileneceklerdir. Gerçeklere sadık kalın ve belirsiz senaryolar hakkındaki endişelerinize boğmayın.

●Bazı çocuklar korkutucu duyguları uygunsuz davranışlarla gösterebilir. Diğerleri de daha fazla çekingen davranabilir. Bu ipuçlarına dikkat edin ve onlardan size duygularını anlatmalarını isteyin.

● Çocuklarınızla televizyonda gördükleri hakkında konuşun veya internetten makaleleri birlikte okuyun.