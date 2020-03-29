Dezenfektana rakip bin yıllık yöntem sabun

Zeytinyağı ve kostikle hazırlanan sabun, salgından korunmanın en doğal ve en güvenilir yolu. Uzmanlar tarafından dezenfektan ve alkolden daha fazla önerilen sabun bin yıldır aynı yöntemle hazırlanıyor

Tümm dünyayı etkisi altına alan korona virüsü (Kovid- 19) ile mücadele devam ediyor. Virüsten korunmanın en önemli silahı ise ellerin sık sık sabun ve su ile yıkanması olarak ifade ediliyor. Balıkesir'in Edremit ilçesinde zeytinyağından imal edilen ve bin yıllık yöntemler ile elde yapılan sabunlar 4 günlük bir işlem süreci sonrasında kullanıma hazır hale geliyor. Korona virüsü nedeniyle en iyi dezenfektan sabuna ilgi gün geçtikçe artıyor. Edremit ilçesinde geleneksel yollarla zeytinyağı sabunu üreten atölyeler fazla mesai yapmaya devam ediyor. Zeytinyağından sabuna yaklaşık 4 günlük bir serüven sonunda elde edilen ürün virüs ve bakterilere karşı etkili doğal dezenfektan olarak öne çıkıyor.



ZEYTİNYAĞINDAN

Zeytinyağı, kostik tozu ve suyun özel kazanlarda 6 saat kaynatılması ile başlayan sabunlaşma süreci daha sonra sabit bir ısıda dinlendirme ile devam ediyor. Sabunlaşan zeytinyağı ve kostikli su birbirinden ayrılıyor. Tamamen doğal olarak kalan sabunlaşmış zeytinyağı merhem halinden katı hale geçebilmesi için özel kalıplara dökülüyor. Daha sonra 24 saat dinlendirilen ve sertleşen sabunlar, özel bir bıçak ekipmanı ile iki kişi tarafından önceden işaretlenmiş izler üzerinden kesilerek kalıp sabun haline dönüştürülüyor. Son olarak kesilen sabun küplerinin havalandırılması ve içindeki nemin iyice kurutulması ile paketlenmeye ve kullanıma hazır hale geliyor.



EN DOĞAL ÜRÜN

Zeytinyağı sabunu ustası Celil Kaçmaz, "Yaklaşık bin yıllık doğal sabun nasıl ise bizimki de aynı. Tamamen el işçiliği. Elle kesiliyor. Bütün safhalarında insan çalışıyor. Makine bizde yok. Müthiş bir temizleyici. Saf. Şu anda kullanılabilecek dezenfektan olarak en doğal ürün bizce. Dezenfektan yerine sabun kullanın. Herkese tavsiye ediyorum" dedi.