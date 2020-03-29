Evde çalışmanın en verimli hali

Bazıları doğa ananın bazıları ise insanoğlunun eseri... Şimdi seyahat sınırlamasında olsak da bir gün bu günler geride kalacak ve şimdi fotoğraflarıyla yetindiğimiz bu güzellikleri yerinde göreceğiz

Yeni düzende evden çalışanların sayısı oldukça fazla. Ancak evden çalışmak o kadar da kolay değil. Çalışma motivasyonu bulmakta zorlanabilirsiniz. Evde düzenli ve rahat bir çalışma alanı oluşturmak, yerimizden kalkıp işe koyulmamızı sağlayacak önemli bir motivasyon kaynağı olabilir. Sizi çalışmaya ikna edecek dekorasyonu yaratmak önemli. İşte küçük püf noktaları...

OFİS GÖRÜNTÜSÜ İSTEMEYENLER İÇİN

EVDE çalışma alanı oluşturmak istiyor ancak bu alanı oluştururken ofis mobilyalarından uzak durmak istiyorsanız büfe, konsol gibi ev mobilyalarını depolama ünitesi olarak kullanmanız önerilebilir

SADE ANCAK GENİŞ BIR MASA

GENİŞ bir çalışma masası, ferah ve dağınıklıktan uzak bir çalışma alanı oluşturmayı sağlayan en önemli dekorasyon elemanlarından biridir. Böylelikle farklı ofis mobilyalarının doldurmadığı, havadar bir çalışma alanı elde edilebilir.



BİTKİLER CANLANDIRIR

ÇALIŞMA alanında çeşitli çiçek ve ev bitkilerine yer vermek, ortamı canlandırmaları ve renklendirmelerinden dolayı sıklıkla tercih edilir. Dekoratif vazo ve saksılarda sergileyeceğin bitkilerin yanı sıra yeşil yaprak ve çiçek desenli doğal ürünleri de dekorasyonuza dahil etmek, çalışma ortamınızın zenginleşmesini sağlayacaktır.



RENKLER SIKICILIKTAN KURTARIR

ÇALIŞMA alanı dekorasyonunun sıkıcı olmamasını sağlamak, çalışma sürecinin çok daha keyifli olmasını sağlayacaktır. Ev dekorasyonunda canlı renklere ve eğlenceli desenlere yer vermeyi seviyorsanız, bu elemanları çalışma alanına da dahil etmekten kaçınmamalısınız. Duvarı canlı bir renge boyamak veya duvar kağıdı kaplamak, renkli mobilyalar tercih etmek veya eğlenceli aksesuarlar kullanmak değerlendirebileceğiniz öneriler arasında.



HAREKETLİ ÜRÜNLER

KİMİ zaman çalışma alanlarımızda oradan oraya hareket etmemiz, materyalleri taşımamız gerekebilir. Çalışma alanında hareket esnekliğini sağlamak ve kolaylaştırmak için tekerlekli sandalyeler, tekerlekli kesonlar gibi mobil ürünler tercih edebilirsiniz.



MAVİNİN SAKİNLESTİRİCİ ETKİSİ

Çalışırken zaman zaman kendimizi stres ve baskı altında hissederiz ve sakinleşmeye ihtiyaç duyarız. Çalışma alanı dekorasyonunda mavi renge yer vererek, bu rengin sakinleştirici ve rahatlatıcı gücünden faydalanabilirsiniz.



AÇIK RAFLAR

ÇALIŞMA alanında tertip ve organizasyonu sürdürebilmek için açık raf sistemleri kullanılabilir. Raflar malzemelerinizi düzgünce muhafaza etmenizi sağlar.



İLHAM VERİCİ AKSESUARLAR

ÖZELLİKLE de yaratıcılık gerektiren bir sektörde çalışıyorsanız, bu süreçte farklı kaynaklardan ilham almaya ihtiyaç duyabilirsiniz. Büyüleyici desenler, gösterişli aydınlatma ürünleri ve çeşitli sanat parçaları bu amaçla çalışma alanına dahil edeceğiniz ürünler olabilir.