Her odanın kokusu başka!

Kokuların üzerimizdeki etkileri düşündüğümüzden çok daha fazla. Doğru kokuyu bulduğunuzda sizi karşılayan yuvanızın kokusu da o olacaktır. Evin farklı alanlarında kullanacağınız farklı kokular rahatlamanıza, tazelenmenize ve enerji toplamanıza yardım eder

ODA kokuları ruh durumumuzu doğrudan etkiler ve hayatımızda bizim farkında olmadığımız değişiklikler yapar. Bilim insanlarının araştırmalarına göre, tüm duyularımız uykuya geçse de koku duyumuz daima çalışır ve içinde olduğumuz ortamı koklamaya devam ederiz. Bu bitmeyen koklama deneyimi bize mekanla ilgili olumlu veya olumsuz duygular verdiği gibi ruh halimizi de etkiler. Bu yüzden oda kokusu seçimini özenle yapmak ve her ruh haline uygun oda kokuları seçmek önemli...



YATAK ODASINDA- SANDAL AĞACININ DİNGİNLİĞİ

UYUMAK gün boyu işleyen vücudumuzun dinlendiği ve ertesi güne enerji topladığı çok önemli bir eylem olduğundan yatak odalarının koku seçimi de önemlidir. Gece uykunuzun kalitesini artırmak için uyku ve rahatlamayı teşvik eden lavanta, papatya veya sandal ağacı içeren bir oda kokusu tercih edin. Daha romantik bir his için ise ylang ylang, yasemin veya gül gibi bir çiçek kokusu seçebilirsiniz.



BANYOYA SABUN VE ÇİÇEKLE FERAHLIK

TAZE ve huzur veren bir koku banyonuz için ideal olabilir. Taze çiçek ve sabunumsu kokuların ferahlatıcı etkisi banyonuza girdiğiniz anda atmosferinizi değiştirecek.

OTURMA ODASINDA LAVANTA VE VANİLYA

HUZUR bulacağınız, dinleneceğiniz, yeri gelince eğleneceğiniz ve sohbet edeceğiniz yerin kokusu elbette çok önemli. Lavanta, vanilya, sedir ağacı veya sandal ağacı kokuları yumuşak ve huzurlu bir hava katabilir. Uzmanlar lavanta kokusunun özellikle misafir ağırlanan mekanlar için uygun olduğunu söylüyorlar, çünkü insanların kendilerini daha rahat hissetmelerini sağlayan bir etkisi var.



NARENCİYE İLE PERFORMANSINIZI ARTIRIN

YATAK odalarının aksine ofis, daima uyanık kalmamız gereken bir yer. Ofislerde kullanılacak oda kokusu narenciye kaynaklı enerji veren kokular olmalı. Narenciye kokusunun bilişsel performansı ve enerjiyi artırdığını gösteren araştırmalar var.