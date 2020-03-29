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Korona virüsü sanatla anlattı

Korona virüsü sanatla anlattı
Giriş Tarihi: 29.3.2020

Tüm dünyayı etkisi altına alan korona virüsü (kovit- 19) sanat dünyasını da etkiledi. Balıkesir'in Edremit ilçesinde yaşayan genç fotoğraf sanatçısı Fulya Tezer, gaz maskesi ve eldiven ile çektiği portre fotoğraflarıyla dikkatleri çekti. Kocaeli Üniversitesi, İletişim Fakültesi Gazetecilik ve Fotoğrafçılık mezunu fotoğraf sanatçısı Fulya Tezer, "Fotoğrafçıların topluma karşı görevi, olayları kendi dilimizle yani görsellikle ve fotoğrafın içindeki ögelerle farkındalık oluşturarak anlatmaktır. Biz bu önlemleri fotoğrafla da anlatalım eğer anlatmazsak yakında çekeceğimiz fotoğraflar böyle maskeli, eldivenli ve üzgün yüzlü çiftlerle olacak" dedi.



FARKINDALIK İÇİN
Portre çalışmalarında üzgün yüzler, gaz maskesi ve eldiven ile koronavirüsün yansımalarını anlatmaya çalışan Tezer, "Aslında fotoğraf hayatın her alanında ve koşulunda var. Fotoğrafa hiçbir durum engel olamaz. Aksine toplumsal olaylar fotoğrafı daha çok yaşatır, güç verir. Koronavirüs ile evlerden çıkamasak da her türlü önlemi alarak yarım saatliğine dışarı çıkarak bu farkındalığı sağlayıp geleceğe bugünleri bırakmak istedik" dedi.

SUAT SALGIN

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