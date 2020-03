Şefler evin mutfağında

Kendilerini sosyal izolasyona alan ünlü şefler de sofraları neşelendirmeye başladı. Yıldızlı şefler, birbiri ardına sosyal medya hesaplarından canlı yayın ile en özel tariflerini paylaşarak her mutfağı Michelin yıldızlı restorana çeviriyor

Korona virüsü salgını nedeniyle evlerimize çekildik. Hepimiz için doğrusu bu. Çoğumuzun muftağı, bu dönemde mini bir pasta fırını şeklini alırken ben de ünlü şeflerin sosyal medya hesabından paylaştığı tarifleri deneyip küçük oğlumla yeni lezzetlerin peşinde gayet keyifli vakitler geçiriyorum. Ünlü şeflerin mutfağına ulaşmak bu dönemde en önemli kazanımlarımız arasında. Çünkü karantina dolayısı ile restoranları açamayan lezzet ustaları bu kez sosyal medyadan ulaşıyor insanlara ve kendi sırlarını paylaşıyor. Yemek yapmayı çok seven biri olarak zaman yokluğundan mutfakta kısa vakitler geçirirken bu zorlu süreçte ben de dahil hepimiz birer aşçı asistanı modunda yeteneklerimizi keşfediyoruz. Yemek, börek, kek hatta ilk defa ekmek yaptım. Sonuç başarılı olunca hatırı sayılı sayıda tarif için mesajlar aldım. Ünlü şeflere geçmeden önce o zaman ilk tarif benden gelsin.



ÇITIR EKMEGİMDEN YAPMAK İSTEYENLERE, İSTE TARİF...

- 3 bardak beyaz un

- 2 çorba kaşığı siyez un (Bizim evde yoktu, beyaz un kullandım)

- 350 ml ılık su

- 1 çay kaşığı aktif maya

- 2 çay kaşığı tuz

- 1 tatlı kaşığı bal

-2 çorba kaşığı zetinyağı



Malzemeleri genişçe bir cam kaseye koyup spatula ya da elle karıştırıp 12 saat bekletin. Fırın 240 derece fan ayarında açın ve içine koyduğunuz boş döküm tencereyi yarım saat ısıtın. Çünkü ekmeği o tencerede pişireceksiniz. Mayalanan hamuru, tezgahta unlayarak yağlı kağıtta yarım saat ısınan döküm tencerenin içine koyun. Isıyı 220 dereceye getirerek bir 15 dakika pişirin, ekmeğiniz hazır. Afiyet olsun.







SEF CLADUİO CHİNALİ

İSTANBUL'UN ünlü restoranlarından Zorlu Center'daki Eataly'nin Executive Şefi Claduio Chinali benim favorilerim arasında. Napolili şef 2009 yılından bu yana Türkiye'de yaşıyor. Daha önce üç Michelin yıldızlı restoranda çalışmış bir şef ve tesadüfen geldiği Türkiye'de artık bizden biri. Korona virüsü nedeniyle aklı ülkesinde olsa da İstanbul'daki evinde ailesiyle birlikte zorlu sürecin geçmesini bekliyor. Ama beklerken pozitif enerjisiyle bizlere ışık tutuyor. Her akşam 19.00 - 20.00 saatleri arasında lezzetli yemeklerin püf noktalarını sosyal medya hesabından anlatıyor. Evde olabilecek malzemelerle neler yapılabileceğini gözler önüne seriyor. İtalyanların pizzasıyla başladı, mantarlı risotto, bu aralar hepimizin merak sardığı ekmek, çıtır bezeler daha neler neler. Hepsinin tarifi ve yapılışını instagram hesabına sabitledi. TEPSİ PİZZA (ROMANA STYLE)

İtalyan Şef, Tepsi Pizza'nın (Romana style) malzemeleri benden, tarifini ise şefin sosyal medya hesabından bakmalısınız, çünkü buraya sığmayacak kadar uzun.

MALZEMELER

- 450 gr 4 derece soğuk su

- 700 gr beyaz un

- 40 gr tam buğday un

- 4 gr bal veya şeker

- 6 gr yaş maya

- 22 gr tuz

- Pizza için domates sos

- 500 gr domates konservesi

- 20 ml zeytinyağı

- 8 gr tuz

- Az fesleğen ya da bir kaşık feslegenli pesto







SÜLEYMAN ENGİN'DEN GLÜTENSİZ BİR TATLI

Türkiye'nin ilk glutensiz şefi Süleyman Engin de evden çıkmayanlar için nefis bir lezzet hazırladı. Evde hareketsiz kaldığınız şu günlerde ağır kalorili ve sağlıksız yiyeceklerin aksine, hafif sayılabilecek glütensiz, ilave şekersiz, kendi doğal aroması ile taçlanmış bir tatlı tarifi hem de. Onu takip edenler bilir. Glütensiz beslenmeye hayat verme çabasının 10.yılında ve bu çaba dahilinde nice proje geliştirip, toplumla buluşturdu. O projelerinden bir tanesi de "Adım Adım Anadolu Seyyah Yemakname" projesiydi. Yani glütensiz Anadolu mutfağını tespit edip, kayıt altına almanın yanı sıra, Anadolu'nun en babaanne lezzetlerini de glütensizleştirme projesi. İşte bu proje kapsamında kayıt altına aldığı glütensizlerden bir tanesinin yapılış şeklini paylaştı.

ELMA HOSULU

10 adet sarı elma

1 su bardağı dut pekmezi

1,5 lt su

4 tane tarçın çubuğu Yapmanız gereken tek şey pekmezi su ile karıştırıp, içerisine tarçın çubuklarını ve elmaları ilave ederek 5 dakika kaynatmak. (Şire kaynama dercesine vardıktan sonra 5 Dakika) Daha sonra elmaları kaynayan şirenin içerisinden alıp yan yana sıkışacak şekilde fırın tepsisine dizin. İlk fırınlamada 180 dereceyle 10 dakika, ikinci fırınlamayla 140 dereceyle 20 dakika. Elmayı fırınlamadan önce sıcak şireyle yumuşatmamızın sebebi, fırın ısısıyla kristalleşmesini önlemek. Çünkü bu tatlı hafif soft ve kaymak kıvamında olmalı.









AYDAN ÜSTKANAT İLE YEMEKLER GÖRSEL SÖLEN

GOURMAND tarafından dünyanın en iyileri arasına seçilen Şef Aydan Üstkanat aynı zamanda bir sosyal medya fenomeni ve bir yemek fotoğrafçısı onun tarifleri herkesin anlayabileceği türden siz de onun instagram hesabını takip ederek mutfağınızda harikalar yaratabilirsiniz. İşte bir tarif...



YUNAN USULÜ ETLİ FIRIN DOLMA

10 adet iri ve sert domatesin alt tarafını kesip içini boşaltın. Hepsinin içine biraz tuz serpin ve fırın kabına sıralayın. Domates içlerini blendera alın ve iç harcında kullanmak üzere püre yapın. Ortalama 100 gr antrikot ve 100 gr kol tarafından dana etini satırla inceltin, tavada kavurun, tuzunu atıp başka kaba alın. 2 soğan yumuşadıktan 1 su bardağı pirinci koyup kavurun. Karışımı etlere ekleyin, ince kıyılmış bir demet maydanoz, yarım demet nane, tuz ve domates püresi koyup karıştırın. Domateslerin içini bu harçla doldurun. Üzerlerine domates püresinin yarısını koyun, zeytinyağı gezdirin ve kapaklarını kapatın. 190 derecede 2 saat pişirin.







YUNUS EMRE AKKOR'DAN İSOT TAVANIN PÜF NOKTASI

Her gün efsane yemekler yapan bir diğer isim Osmanlı Mutfağı konusunda uzman Yunus Emre Akkor. O da sosyal medya hesabından günün yemeğini yapıyor. Hikayeler bölümünde de işin inceliklerini paylaşıyor. "Osmanlı Deniz Mutfağı" isimli kitabı ile yemek kitaplarının nobeli olarak bilinen, "Gourmand World Cook- Book" yarışmasında 2012 yılı "Best Fish and Seafood Book" (En iyi balık ve deniz ürünleri kitabı) ödülünü kazanan isim size çılgınca keşifler yaptırabilir. Dün gece sanat eseri edasında isot tava yaptı. O da püf noklarını anlattı. Yunus Emre Akkor'un isot tava tarifindeki püf noktası ise kıymayı çok az kavurması. Altını kapatıp pul biberi, kaya tuzu ve karabiber ekliyor.