Deneyden çiftlik çıktı

Öğretmen Volkan Akalın, öğrencilerine hayvan sevgisi aşılamak için yaptığı deneyin ardından süs tavuğu çiftliği kurdu. Dünyadaki onlarca tavuk türünü beslemeye başlayan Akalın, deney ile başladığı işin bir tutkuya dönüştüğünü söyledi

Aydın Çine'de sınıf öğretmeni Volkan Akalın'ın hayatını yaptığı deney değiştirdi. Öğrencilerine hayvan sevgisini aşılamak için deney yapan Akalın, bu deneyin ardından süs tavuklarına ilgi duymaya başladı. Kısa sürede yaşam ve neşe kaynağı haline gelen süs tavuklarından Volkan öğretmen, çiftlik kurdu.



"EN ÇOK BEN ETKİLENDİM"

Dünyadaki çeşitli türlerden süs tavuklarını çiftliğinde besleyen Akalın, tavuklarına adeta bebek gibi bakıyor. Tavukları çok sevdiğini belirten Akalın, "Yaklaşık 11 yıl önce öğrencilerim ile yapmış olduğum bir deney hayatıma renk kattı. Yumurtadan kuluçka makinesi ile civciv çıkarttık. Tüm evrelerini inceledik. Öğrencilerimin her biri bir yumurta getiriyor ve çıkan yavruyu evine götürüyordu. Bu sayede öğrencilerime hayvan sevgisini aşılamayı amaçladım ancak bu deneyden en çok etkilenen ben oldum. O çalışmamdan sonra bende bir süs tavuğu sevgisi başladı ve bu sevgi her geçen gün artarak devam etti" dedi.



"3 BİN LİRALIK TAVUK"

Çiftliğinde şu anda 60 çeşit süs tavuğu bulunduğunu kaydeden Akalın, "Beslediğim süs tavuklarının fiyatı 200 lira ile 3 bin lira arasında değişiyor. Tavuklar sayesinde stres atıyorum. Onlarla vakit geçirmek beni çok mutlu ediyor. Artık onlarsız bir hayat düşünemiyorum. İmkanım olduğu sürece tavuk beslemeye devam edeceğim. Biz arkadaşlarla dernek kurarak bu süs tavuğu sevgisi her yaştan vatandaşımıza aktarmak istiyoruz. Özellikle çocuklarımız için hayvan sevgisi çok önemli. Çocuklarımızın hayvanlarla vakit geçirmelerini sağlayarak onların gelişimine ve karakterlerine olumlu anlamda katkı sağlamak istiyoruz" diye konuştu. Öğretmen Akalın, hedefinin besleği süs tavuklarıyla katılacağı uluslararası yarışmalarda elde edeceği derecelerle Türkiye'nin adını duyurmak olduğunu söyledi.





Mehmet Kavas