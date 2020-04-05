Geleceğin denizcileri Ayvalık’ta yetişiyor

Ayvalık'ta 2011'de açılan ve 4 yıldan bu yana denizcilik sektörüne personel yetiştiren Pakmaya Kenan Kaptan Denizcilik Anadolu Meslek Lisesi, şimdi de de yat yapımı hizmeti vermeye başladı. Hem de bu hizmeti piyasanın yüzde 40 altında bir maliyetle gerçekleştirecekler...



ÖĞRENCİLERİ UMUT DOLU

Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde; 2011 yılından bu yana faaliyet gösteren Kuzey Ege'nin tek denizcilik okulu Pakmaya Kenan Kaptan Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi, denizcilik sektörüne uzun yol kaptanları, çarkçıbaşı yetiştiriyor. Bu lisede; simülasyonla her türlü hava şartlarında karşı nasıl hareket edileceğinin yanı sıra denizcilikle ilgili tüm bilgiler en ince detaylarıyla öğrencilere öğretiliyor. Bu okuldan mezun olanlar işsizlik sorunu yaşamıyor. Pakmaya Kenan Kaptan MTAL, bu güne kadar 311 mezun verdi. Okulda halen 50'si kız olmak üzere toplam 350 öğrenci eğitim görüyor. Okulun 12. sınıf Güverte İşletme Dalı öğrencilerinden Doğanay Erişoğlu, "Ben denizcilik mesleğini sevdiğim için buradayım. Kendimi bu mesleğe layık görüyorum" dedi. 11. sınıf Güverte İşletme Öğrencisi Esin Sayar ise denizcilik tutkusunun ailesinden geldiğini vurgulayarak, "Daha minik bir çocukken denizi sevdiğim için bu okulun Güverte bölümünü tercih ettim" ifadelerini kullandı.



KADINLAR DA YAPAR

Okulun Gemi Makineleri İşletme Bölümü 11. sınıf öğrencisi Nazlı Cambaz da, atölyede torna ve matkap tezgâhlarının yanı sıra gemi parçalarının söküp takarak uygulamalı eğitimler gördüklerini belirterek, "Bu bölüm kadınlar için biraz zor gibi görünse de ben zorlukları aşabileceğimize inanıyorum" diye konuştu.



■ SUAT SALGIN

DİĞER