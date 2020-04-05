Maçsız günlere futbol dolu hikayeler

Liglere verilen ara futbol tutkunlarını zorlasa da futbol temalı çok sayıda yapım bulmak mümkün. Bu yapımları izlerken kendinizi bir gün Buenos Aires'in tozlu ara sokaklarında, diğer gün Sunderland'in umut dolu tribünlerinde veya başka bir gün Avustralya'daki bir futbol kampında bulmanız mümkün.





The English Game: Dizi, izleyicileri 19. yüzyılın son dönemlerine, İngiltere'de modern futbolun temellerinin atıldığı günlere götürüyor. Senaryosu gerçek olaylara dayanan dizi, futbolun yalnızca tarihini değil aynı zamanda kişisel ve toplumsal farklılıkların üstesinden gelebilen gücünü de gözler önüne seriyor.



Barça Rüyası: FC Barcelona hakkında çok şey yazıldı, çizildi, söylendi... Bu belgesel ise çıtayı daha yukarı taşıyor çünkü dünyanın en sevilen takımlarından birinin geçmişine Johan Cruyff, Andres Iniesta ve Gary Lineker gibi efsaneler eşliğinde ışık tutuyor.



Boca Juniors Confidential: Türkiye'de de azımsanmayacak bir hayran kitlesi bulunan Arjantin kulübü Boca Juniors'a içeriden bir bakış... Bu belgesel dizisinde sarı lacivertli takımın futbolcuları, taraftarları ve personeli, kulübün perde arkasında yaşananları anlatılıyor.



Apache: La vida de Carlos Tevez: Türkiye'de de büyük bir hayran kitlesi bulunan Carlos Tevez'in hayatını sert bir gerçekçilikle dramatize eden yapım, oyuncunun Arjantin'in yüksek suç oranlarıyla bilinen Fuerte Apache mahallesinde büyümesine rağmen bir yıldız haline gelişini anlatıyor.



Antoine Griezmann: Bir Efsanenin Doğuşu: Cesareti ve kararlılığı sayesinde yaşadığı tüm zorlukların üstesinden gelerek Dünya Kupası'nı kaldıran Fransız oyuncunun yaşamına odaklanan ilham verici bir spor belgeseli.



Le K Benzema: Cezayir asıllı Fransız milli futbolcu Karim Benzema, yeteneklerinin yanı sıra zaman zaman yaptığı dikkat çekici açıklamalarla da gündeme gelen bir isim. Bu belgeselde yıldız futbolcu kariyeriyle ilgili dobra dobra konuşuyor ve milli takımdaki yerini tehlikeye atan suçlamalardan bahsediyor.



İlk Takım: Juventus: Bu belgesel dizisi, üst üste yedinci kez İtalya şampiyonu olmaya ve Şampiyonlar Ligi'nde zafere ulaşmaya çalışan ünlü futbol kulübü Juventus'u saha içinde ve dışında takip ediyor. İtalyan futbolunu ve siyah beyazlı ekibi daha yakından tanımak isteyenler için biçilmiş kaftan.



Sunderland 'Til I Die: Hüzün ve neşe, sevgi ve öfke, hayaller ve gerçekler... Adını Sunderland tribünlerine ait bir tezahürattan alan bu yapımda futbola dair her şeyi bulmak mümkün.

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