Hayatımızı değiştirdin korona!

Yeni tip korona virüs salgını nedeniyle hayatımızda birçok şey değişti. Bunların bazıları geçici olsa da kalıcı olarak da hayatımıza pek çok yenilik girdi. Vakitsizlikten yapamadığımız birçok şeyi yapmak bu dönemin bize kazandırdıkları arasında. Bir yandan ailemizle ve evimizde uzun zamanlar geçirme fırsatını bulurken sevdiklerimizle görüşemiyor olmak da herkesin normalde yaptığı şeylerin değerini daha iyi anlamasına sebep oldu. Korona virüs sebebiyle yaşanan sosyal izolasyon kendi akımını da yarattı. Teknolojiyi daha çok kullanır hale geldik, hijyen bilinci ön plana çıktı, mutfağa girmeyenler şef oldu, ev işleriyle yakından ilgilenir olduk, kendi ihtiyaçlarımızı görmeyi öğrendik.



MAYA VE UN KIYMETLENDİ

Herkes evde kendi ekmeğini, yoğurdunu yapmaya başladı. Sosyal medya, online görüşmeler, internet alışverişi ön plana çıktı. Ekmek yapma işi o kadar büyüdü ki piyasada un ve maya bulmak bile zorlaştı. Kolanya, ekmek yapma makinesi, hava temizleyiciler, cerrahi maske, eldiven, sabun gibi ürünlerin satışında patlama yaşandı. Evde geçirilen zaman arttığı için kutu oyunları, kitap, dizi ve filmlere ilgi artı. Kültür sanat aktiviteleri online yapılmaya başlandı. Müzeler, ören yerleri, tiyatro ve operalar arşivlerini halka açtı. Uzaklar yakın, yakınlar uzak oldu... Dünya tamamen tersine döndü. Tüm bu değişimler zengin, fakir, ünlü ünsüz, asil, varoş, güçlü, güçsüz dinlemeden herkes için benzer şekilde yaşandı. Tüm bu değişimler arasından hayatımıza giren yeniliklerle ilgili bir derleme yaptık...

BURCU ILGIN

