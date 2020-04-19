Dışarı çıkamıyorsan ilkbaharı evine getir

Bu güzel mevsimi evlerimizde geçirdiğimiz bir süreç yaşıyoruz. Dışarı çıkmak, filizlenen bahar çiçeklerini görmek istiyoruz elbette. Ama evlerimizde kalmamız gerektiğinin de bilincindeyiz. Bu konuda olumsuz düşüncelere kapılmadan yaşam koşullarımızı nasıl iyileştireceğimize odaklanmalıyız. Madem biz dışarı çıkamıyoruz o zaman; bahar çiçeklerini, mis kokuları, rengarenk bir görünümü yani ilkbaharı evlerimize getirelim! İlkbaharı evinize nasıl getireceğinize dair sizin için birkaç ipucu hazırladık...

BİRAZ DÜZEN BİRAZ EV DETOKSU

BAhar temizliği yaparak işe koyulabilirsiniz. Evinizi fazlalıklardan ve kullanmadığınız eşyalardan arındırmak baharın getirdiği tazelenme ve yenilenme hissini evinizde de hissetmenizi sağlayacak. Dönüştürülebilecek bazı eşya ve kıyafetlerden farklı neler yapabileceğinizi keşfedin. Böylece hem sürdürülebilirliğe katkı sağlamış olursunuz hem de belki evde vaktinizi değerlendirebileceğiniz yeni bir hobi kazanırsınız.



EVİNİZDE DE DOĞAYLA İÇ İÇE OLUN

Evinizde yoksa bolca çiçek ve küçük ağaç tohumları sipariş ederek doğayı evinize davet edin. Çiçek açan ve tomurcuklanan bitkiler evinizi hem mis gibi kokuları ile saracak, hem de doğayla olan bağınızı evdeyken de koparmamanızı sağlayacak.



BAHAR GÜNÜNÜ EVİNİZDE YAŞAYIN

Gösterişli bir stil belirleyerek de ilkbaharı evinize getirmeniz mümkün. Rengarenk tasarımlar hoşunuza gitmiyorsa, nötr tonlara eşlik eden gold yansımalarla evinizi aydınlık bir bahar havası tadında dekore edebilirsiniz. En önemli şeylerden biri de evinizin modunu yükseltecek olan oksijeni, güneşi ve bahar havasını içeri almak için pencerenizi açarak evinizi tazelemeyi unutmayın...

TEMİZLİGE ESKİLERDEN KURTULMAKLA BASLAYIN

● Artık kullanmadığınız elektrikli aletleri başkasına verebilir veya internetten satabilirsiniz.

● Duş lifleri ve havluyla dolu banyo dolaplarınızı boşaltın.

● Bütün gardrobunuzu boşaltın.

Kıyafetlerinizi 'kalsın', 'gitsin' ve 'emin değilim' olarak üç parçaya ayırın. 'Gitsin' dediklerinizi başkasına verin; 'emin olmadıklarınızı' bütün temizliğiniz bittikten sonra tekrar gözden geçirin.

● 'Eski günlerin hatırına' sakladığınız onlarca hatıradan kurtulun.

Hafızanız size yeter.

● Son kullanma tarihi geçmiş güneş kremleri, ilaçlar ve güzellik ürünlerinden kurtulun.

● Üzeri tozla kaplanmış makyaj malzemelerinizi çöpe atın. Hastalık saçıyorlar.

● Restoranlardan gelen plastik çatal-bıçaklar ve ketçap paketlerini sakladığınızı biliyoruz. Onlardan kurtulun.

● Her alışveriş sonrası bakkaldan alıp eve getirdiğiniz ve ısrarla oraya buraya sıkıştırdığınız onlarca plastik poşete gerçekten ihtiyacınız var mı?

● Dekorasyon malzemesi olmaktan başka bir işe yaramayan dekoyastıklarınız da başkasına gidebilir.

● Hiçbir zaman okumadığınız ve okumayı da hiç düşünmediğiniz kitapları bağışlayın.

● Hiçbir zaman malzemelerine bakıp yemek yapmaya kalkışmadığınız ve böyle bir şeyi yapmayacağınız da açıkça belli olan yemek tarifi kitapçıklarını da başkasına verin veya atın.

● Milattan önceden kalan kupalar, tabaklar, yiyecek saklama kapları ve bardakların en üst raflarda ömür tüketmesine daha ne kadar göz yumacaksınız?

● Eski dergilerin, DVD'lerin, CD'lerin ve VHS kasetlerin icabına bakılması şart.

● Evin orasından burasından sarkan gizemli kabloları, telleri ve her köşe başından fırlayan eski şarj aletlerini yok edin.

● Bir yıldan fazla zamandır dolapta saklanan etler çöpe gidebilir.

● Makbuzlar! Eski zamandan kalan bütün makbuzlar derhal çöpe!

● Eğer home-ofis çalışmıyorsanız evinizdeki gizemli ofis teçhizatlarına gerek olmadığını düşünüyoruz:

Zımba, delici, zımba telleri, zarflar, tipeks, 1 koli dosya kağıdı gibi...

● Cumhuriyet öncesi dönemden kalma nikah davetiyeleri, nikah şekerleri ve çirkin çıktığınız nikah fotoğrafları da gidebilir.

● 80'li yıllardan kalma rüküş saç bantları ve çantalarınızı da artık takmayacağınızdan emin olmak isteriz.