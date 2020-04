Ev aktiviteleri için burcunuzu dinleyin

Enerjik ateş grubu enerjisini eve yansıtır, kontrolcü toprak grubu bulunduğu yeri güzelleştirir. Yeni fikirlere açık hava gurubu burçları yaşadığı mekanları huzurlu bir şıklıkla süslemekle uğraşır. Hayal güçleri yüksek su grubu ise bu süreçte anılara yolculuğu sever

Sıra dışı günler yaşadığımız bir gerçek. Şu günlerde burçlarımızın özel hayatlarına bir göz atalım istiyorum. Yalnızlık ne kadar cazip olsa da insanın karakterine uyma derecisine göre şekil değiştirebilir. Dünyayı tehdit eden salgın hastalıklar yüzyıllar boyunca vardı ve gezegenlerin durumları sonucunda yaşam yeni bir boyutun içine girmiş durumda. 2020 yılı astrolojik açıdan birçok değişimi de birlikte getiriyor. Kalabalıklar içinde yaşasak bile yaşam tek kişiliktir ve hepimiz kendi hayatımızın yöneticisi olmak isteriz. Zevklerimiz ve tercihlerimizin farklı olduğunu biliyoruz. Burçlarımızın özel durumlarda kendileriyle baş başa kaldıklarında günlük yaşamlarında neler yaptıklarına bir bakalım...

Sıra dışı günler yaşadığımız bir gerçek. Şu günlerde burçlarımızın özel hayatlarına bir göz atalım istiyorum. Yalnızlık ne kadar cazip olsa da insanın karakterine uyma derecisine göre şekil değiştirebilir. Dünyayı tehdit eden salgın hastalıklar yüzyıllar boyunca var ve gezegenlerin durumları sonucunda yaşam yeni bir boyutun içine girmiş durumda. 2020 Yılı Astrolojik açıdan bir çok değişimi de birlikte getiriyor. Kalabalıklar içinde yaşasak bile yaşam tek kişiliktir ve hepimiz kendi hayatımızın yöneticisi olmak isteriz. Zevklerimiz ve tercihlerimizin farklı olduğunu biliyoruz. Bakalım burçlarımız özel durumlarda kendileriyle baş başa kaldıklarına günlük yaşamlarında neler yapıyorlar?

ATEŞ GRUPLARI ( KOÇ ASLAN YAY)

Ateş sıcak ve enerjiktir. Dokununca yakıcıdır ama cesurdur. Yanmaya başlayınca, özgürlüğü ile her yana savrulur. Ateş burcunda doğan kişiler, sıcakkanlı deli dolu ama kızdıklarında etrafını yakıp kavuran ve birden bire sönen, durulan bir yapı sergilerler. Ateş burcunda doğanlar özgüvenleri oldukça yüksektir. Otoriter, coşkulu, enerji dolu, yaratıcı, iddialı, cesaretli, hayata bağlı, yaşamaktan zevk alan, neşeli ve hareketli bir mizaca sahiptirler. Yaratıcılıkları gelişmiştir. Hayatı dolu yaşarlar. Koçlar aslanlar ve yaylar bu gruba girer.

EV HAYATLARINDA NELER YAPARLAR

Duygusal ve fiziksel hiçbir baskıya dayanamazlar. Yaşam yolunda canlılıklarını ve atılganlıklarını yitirmeden heyecanla ilerlerler. Merak ettikleri konularda olabildiğince yaratıcılardır. Yalnızlık onların sevmediği bir duygudur. Ev hayatları onlar için şaşırtıcıdır. Yerinde duramadıkları için çevresinde kaos yaratabilirler.

KOÇLAR

Koçlar enerjilerini ortaya koyacak tamirat duygularıyla yaşadıkları alanı savaş alanına çevirebilir. Kitap okumayı ve müzik dinlemeyi tercih ederler. Evin bir köşesinde spor yaparken görebilirsiniz. Çevresine akıl vermekten hoşlanırlar

ASLANLAR

Bulunduğu anın tadını çıkarırlar. Farklı hobiler yaratırlar.. Kendinize resim yapmak müzik aleti çalmak gibi aktif uğraşlar bulurlar. Evlerinin onlara sağladığı değerleri iyi bilirler. Mutfaklarını bir sanatçı gözüyle kullanırlar.

YAYLAR

Asla evcil değildirler.. Mecbur kalmadıkça evde oturmazlar. . Boş zamanlarında spor ve yürüyüşten hoşlandıkları için balkon ve bahçeleri kullanırlar. . Güncel konuları takip eder, kitap okur, şiir dinler yazı yazarlar.. İletişim aletleri ellerinden düşmez. Komik fıkralarla çevrelerini güldürmeyi severler.

TOPRAK GRUPLARI ( BOĞA, BAŞAK, OĞLAK)

Doğuştan ihtiyatlı ve dikkatli olan toprak burcu insanlarının yöneticilik yönleri gelişmiştir. Olayları kontrol altında tutmak isterler. Onlar için kendilerini güvenli hissetmek çok önemlidir. Havai değildirler. Son derece sadık ve vefakardırlar. Ölesiye sevebilirler. Sevdiklerine oldukça bağlıdırlar. Toprak grupları güzelliğe tutkundurlar. Yaşamlarını ve evlerini çiçek bahçesine çevirebilirler. Bulundukları mekanları hiç durmadan çalışarak güzelleştirmeye çalışırlar. Evleri düzenli ve hoştur. Renkler neşe dolu, sade ve etraf pırıl pırıldır.

EV HAYATLARINDA NELER YAPARLAR

Burçlar kuşağının en düzenli kişileridir. Yaşamdan ne beklediğini tam olarak bilirler. İnsanı rahatsız edecek kadar değerlerine sahip çıkarlar. . Zorluklar karşısında çok dayanıklıdırlar. Mükemmel ve sadık bir dostturlar.. Koruyucu ve sevgi dolu olmalarına karşın, gereksiz kaygıları yüzünden çevresindeki kişileri sinirlendirebilirler. Ev hayatlarında düzenli ve istikrarlıdırlar. Askıda kalan işlerden nefret ederler Burçlar kuşağının en düzenli kişileridir. En küçük detayları atlamadan, sessiz ve derinden çalışmaktan hoşlanırlar. Yaşamdan ne beklediğini tam olarak bilir.. Genellikle güvenceli olan işleri seçerler. Düzene olan müthiş eğilimi ağır basar..

BOĞA

Boğalar ev hayatlarında asla canları sıkılmaz. Evlerini düzenli tutmak için sürekli çalışırlar. Dertli toplu oldukları için hiç şikayet etmezler. Mutfak en sevdikleri yaşam alanlarıdır. Dolaplarını tıklım tıklım değişik her türlü yemek, tatlı çeşitleriyle doldururlar. Müzik dinlerler el işi hobileriyle uğraşırlar.

BAŞAK

Titiz yapılarından dolayı çalışkanlıklarını her konuda gösterirler. Mutfağa girerler, bahçe çiçek işleri ile uğraşırlar, günlük rutin işlerini takip ederler, bulmaca çözerler, çekmece dolap düzeltirler, gelecek günlerin plan ve programlarını yaparlar kısacası hiç canları sıkılmazlar.

OĞLAK

Gizli konfor düşkünüdürler. Yaşam kaliteleri önemlidir. Ev hayatları ilginçtir. Sessizce zaman geçirirler. Klasik müzik düşkünüdürler. Gezi ve tarih kitapları okumaktan hoşlanırlar. Anı defterlerini ve albümleri karıştırırlar. Geçmişi konuşmaktan özellikle ailenin yaşlılarıyla sohbet etmek isterler.

HAVA GRUPLARI ( TERAZİ,KOVA İKİZLER)

Hava gruplarında yoğun duygusallık ön planda değildir. Çabuk seven çabuk bıkan kişilerdir. Romantik ilişki yerine mantıklı birliktelikleri tercih ederler. Yeni ve etkileyici fikirlere her zaman açıktır. Tek düzelik onlara göre değildir. Grup arkadaşlarıyla saatlerce konuşmaktan zevk almalarına rağmen, duygularını anlatma konusunda oldukça zorlanırlar. Özgür olmak onların prensipleridir. Yalnızlıktan sıkıldığı gibi fazla üstüne düşmekten de hoşlanmazlar. Evleri kendilerini yansıtan objelerle doludur. Evin içinde iletişi sağlayacak, her türlü donanımı görebilirsiniz. Evleri daima huzurlu bir şıklık içindedir.

EV HAYATLARINDA NELER YAPARLAR

Sevimli, nazik ve geçinmesi kolay bir kişidir. Diplomasi ve iş birliği onunla birlikte doğmuştur. Her şeyi tartar ve kişileri birbirleriyle kıyaslarlar. Nazik ve arkadaş canlısıdır. İnsanlara sempati ile yaklaşır. Orijinal düşünceli, ileriye yönelik, ve gelişimcidir. Her an başkalarına yardıma hazır olmalarına karşın, yine belli bir mesafeyi korumaya özen gösterir. Evlerinde en dikkat ettikleri şey gürültüden uzak sakin ve özgür bir yaşam şeklidir. İşlerine karışılmasından ve lüzumsuz kalabalıktan hoşlanmazlar.

TERAZİ

Ev hayatı sakinlik ve huzur demektir. Evinizde düzen önemlidir. Uyumayı, keyifli kahvaltı yapmayı, güncel olayları, moda haberlerini ve ilginç dedikoduları severler. Balkon sefaları meşhurdur. Akşam saatlerini romantik bir biçimde mumlarını yakarak, sevdiği müzikleri dinleyerek geçirirler. Kaliteli yemeklerin güzel sohbetlerin kişileridir.

KOVA

Görünüşte modern fakat fikirlerinde tutucudur. Yaşama kuş bakışı bakar. Akıllı ve orijinal kişileri evlerinde ağırlamaktan hoşlanırlar. Teknolojinin en son yeniliklerini kullanmaktan zevk duyarlar. Astronomi ve bilim kitapları okumaktan ve ilginç buluşlarla uğraşmaktan zamanı unuturlar. İlle de özel dostlarıyla vakit geçirirler.

İKİZLER

Kendi doğrularıyla yaşayan İkizlerİ anlamak kolay olmasa da birlikte yaşamak zevklidir. Çocuksu zevkleri vardır. Bilgisayar oyunları onların vazgeçilmezidir. Çizgi romanlar, komik dergiler okumaktan zevk alırlar. Bilim kurgu ve macera filmleri izleyerek ev hayatlarını doldururlar. Ev arkadaşlıkları oldukça zevklidir. Onunla kimsenin canı sıkılmaz.

SU GRUPLARI ( BALIK AKREP YENGEÇ )

Bu grupta doğanların en büyük özellikleri, son derece duygusal olmalarıdır. Duyguların onlar için verilmiş bir nimet olduğunu düşünürler. Çoğu zaman üzüleceklerini bile bile aşk ve sevgi için, bir ilişkiye göze alan aşk insanlarıdır. Çok hassas ve yoğun duygular taşıdıkları için, çabuk kırılır ve hiçbir şeyi kolay unutmazlar. Hayal güçleri geniş, sezgileri çok güçlüdür. Yaratıcılık potansiyellerinden dolayı, sanat dallarında çalışırlar. Evleri çok önemlidir. Kendilerine huzur verecek bir yer seçmek isterler. Genelde şehir dışını tercih ederler.

BALIK

Sevdiklerinize ve yakınlarınıza çok bağlıdırlar. z. Yalnızlığı sevmelerine karşın aileleri onlar için vazgeçilmezdir. Evlerinde muhakkak suyla ilgili bir obje olmalıdır ki; deniz, havuz ve akvaryumlarını izleyerek zaman geçirebilirler. Resim müzik ve anı albümlerini karıştırmak en büyük zevkleridir. Kişisel objelerini düzenlemekten hoşlanırlar.

AKREP

Derin ve yalnız insanlardır. Ev hayatı da sade ve gizemlidir. Öyle herkesi evine doldurmaz seçicidir. Kendini oyalayacak binlerce işi vardır. Evini tamir etmekten, müzik ve sanatsal şeylerle uğraşmaktan tutun her şeyle ilgilenirler. Mistik araştırmalarda muhteşemdirler. Polisiye kitaplar okumaya bayılırlar.

YENGEÇ

Sevilen ve aranılan insanlardır. Aile kavramları çok fazladır. Zamanlarının çoğunu ailesine ayırırlar. Anıları çok önemlidir ve şiir dinlemekten ve yazmaktan hoşlanırlar. Mutfakta geçirdikleri zaman önemlidir. Sandık sepet karıştırarak ve dolaplarını düzelterek kendilerini oyalarlar. Çiçekleriyle zaman geçirirler. Romantik filimler izlerler.

FİLİZ ÖZKOL