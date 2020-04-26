Aydın'da ürettiği davulların ünü ülke sınırlarını aşan Gökhan Kemcen'in Avrupa ülkelerine sattığı Ramazan davullarıyla dünyayı sahura uyandırıyor. Germencik ilçesine bağlı Yeni Mahallesi'nde davul üretip davul çalan 38 yaşında Gökhan Kemcen'in Ramazan ayıyla birlikte işleri hareketlenmeye başladı. Baba mesleği olan davulculuğu 18 yıldır süren ve dört çocuğunu büyüten Kemcen, bu işi eşi ve çocuklarına da bu işi öğretti. Kemcen'in el emeği göz nuru ile ürettiği Ramazan davullarını Türkiye, Tunus, Almanya, Fransa ve Makedonya'daki Müslümanlara satıyor. Yaptığı davullarla Müslüman vatandaşların sahura uyandığını belirten Kemcen, "Davul yapmayı 15 yaşında babamdan öğrendim. Davul imalında kullandığımız kasnakları Bursa'dan alıyoruz. Marangoz işlemleri, boyama işlemleri her şeyini kendim yapıyorum. Kızlarım da bana yardımcı oluyor. Saatlerce emek vererek yaptığım bir davulun tanesini 500 liraya satıyoruz. Dünyanın birçok ülkesinden yaptığım davullara talep var" diye konuştu .



TOKMAĞI ELİNE ALIYOR

Ramazan ayı geldiğinde tokmağı eline alarak davul çaldığını söyleyen Kemcen, "Ramazan davulu da çalıyorum. Sesimin çok güzel olduğunu söylüyorlar. 15 yıldan beri Kuşadası Davutlar Mahallesinde Ramazan davulu çalıyorum. Maniler de çok tutuluyor. Kendim mani de yazıyorum. Hem yaptığım davullarla hem de bizzat kendim davulla insanları sahura uyandırıyorum" dedi.

KAZIM YÖRÜKCE