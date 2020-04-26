Hijyen kadar elleriniz de önemli

El Hijyeninin korona virüsten (Covid-19) korunmamızda kilit rol üstlendiğini artık hepimiz biliyoruz. Ancak dikkat! Hatalı uygulamalar nedeniyle ellerimizde oluşan çatlaklar pek çok enfeksiyona adeta davetiye çıkartıyor. Dermatoloji Uzmanı Dr. Serpil Pırmıt el çatlaklarına karşı 12 etkili çözümü anlattı, önemli öneriler ve uyarılarda bulundu.

SU VE SABUNLA TEMİZLEYİN

Ellerinizi cilt pH'ına uygun, renksiz ve kokusuz (klasik beyaz sabun) veya nemlendirici özelliğe sahip (gliserinli/zeytinyağlı vb) katı sabunlarla yıkayın. Dışarıyla temasınız yoksa ellerinizi su ve sabunla yıkamanızın dezenfeksiyon için yeterli gelecektir.



BEBEK ÜRÜNLERİNİ KULLANIN

Cildiniz zaten hassas veya çok kuruysa ya da egzama ile sedef gibi cilt sorunlarınız varsa, klasik sabunlar yerine; eczanelerde satılan ve deterjan özelliği olmayan cilt temizleyiciler ya da bebek ürünlerini kullanmanız daha doğru olacaktır.



DEZENFEKTAN VE KOLONYAYA DİKKAT!

Dezenfektan veya kolonya gibi ürünleri ev dışında ellerinizi yıkayamayacağınız zamanlarda kullanmanız daha doğru olacaktır. Çünkü bu ürünlerin sık kullanımı ciltte kuruluğa, dolayısıyla zamanla çatlaklara yol açabiliyor. Ellerinizi dezenfektan veya kolonyayla temizlerken, bu ajanların kurutucu etkisini azaltmak için nemlendirici krem kullanmayı ihmal etmeyin.



CİLT YAPINIZA UYGUN ÜRÜN SEÇİN

Eğer ek bir cilt hastalığınız yoksa gliserin ve saf vazelin gibi basit içerikli nemlendiriciler ciltte kuruluğa karşı yeterli gelecektir. Ancak ellerinizde aşırı kuruma eğilimi, egzamaya yatkınlık veya sedef gibi hastalıklar varsa, cilt bariyerini onarıcı özelliğe sahip ürünleri tercih etmeniz gerekiyor.



SICAK DEĞİL , ILIK SUYLA YIKAYIN

Ciltte çatlakların oluşmaması için el yıkama suyunun sıcaklığı da önemli. Aşırı sıcak veya soğuk suyla yıkamak ciltte kuruluğu artırabileceği için ellerinizi ılık suyla yıkamayı alışkanlık haline getirin.



ELDİVENSİZ OLMAZ

BU dönemde hemen herkesin temizlik ürünleriyle teması fazlasıyla arttı. Evinizde bulaşık yıkarken ve tüm yüzeyleri temizlerken eldiven kullanmayı asla ihmal etmeyin. Eldivenin içine pamuklu eldiven giymeniz, ellerinizi korumanıza yardımcı olacaktır.



HER YIKAMA SONRASI MUTLAKA NEMLENDİRİN

Ellerinize her yıkama sonrasında nemlendirici uygulamanız, el yıkamanın sebep olduğu kuruluğu, dolayısıyla çatlama riskini önemli derecede azaltıyor. El yıkama dışında ellerinizde kuruluk hissettiğiniz zamanlarda da nemlendirici uygulamanızda fayda var.



ELLERİNİZİ KURULARKEN OVUSTURMAYIN

Yıkama sonrasında ellerinizi daha hijyenik olması nedeniyle tek kullanımlık kağıt havlu veya yumuşak pamuklu bir havluyla, ovuşturmadan kurulamaya dikkat edin.



MEYVE VE SEBZEYE AGIRLIK VERİN

Cildinizin nemli kalması için bol su içmeniz ve beslenmenizde meyve ile sebzeye de ağırlık vermeniz gerekiyor. Vücudumuz günlük olarak kilo başına 30 ml suya ihtiyaç duyuyor. Bu da 60 kilo ağırlığındaki bir kişi için yaklaşık 2 litre su anlamına geliyor.