Maskeli “evet”

Alsancak Dostlar Fırını'nının merhum sahibi Mustafa Akar'ın torunu Batuhan Akar ile tekstil sektöründe muhasebe biriminde çalışan Neslihan Şen, sokağa çıkma yasağı öncesi nikah masasına oturdu. Düğünlerini yaşanan süreç nedeniyle tarihi önümüzdeki seneye erteleyen Batuhan Akar ve Neslihan Şen, maskelerini takarak "evet" dedi. Smokinini düğüne saklayarak takım elbise giymeyi tercih eden damadın şahitliğini halası Berrin Akar Rasuli yaparken, gelinlik siparişini internet üzerinden veren Naslihan Hanım'ın şahitliğini ise çocukluk arkadaşı Gözde Kumaş yerine getirdi. Akar çifti, seyahat yasağı nedeniyle balayı programlarını düğün sonrasına ertelerdi.



■ ERCAN AKGÜN

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