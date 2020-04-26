Öğretmenlerin sesi nefes oluyor

Müzik öğretmenleri salgın sürecinde Öğretmen Yetiştirme ve Geliştirme Genel Müdürlüğü Youtube Kanalı'ndan Türkiye'ye seslenecek. Öğretmen Yetiştirme ve Geliştirme Genel Müdürü Adnan Boyacı, "Öğretmenler Türkiye İçin Söylüyor Projesi"nin 81 ildeki müzik öğretmenleri ile hayata geçirildiğini ifade etti. Boyacı, "Öğretmenlerimiz, inançları, azimleri, ses ve müzikleri ile hem meslektaşlarına hem öğrencilerimize hem de bütün vatandaşlarımıza 'sesimiz nefes olsun' sloganıyla umut mesajı veriyorlar. Öğretmenlerimiz, enstrümanları ve sesleriyle salgın sürecinde Türkiye'ye 'evde kal, müzik dinle', 'evde söyle, evde çal' diyerek bir sosyal sorumluluk projesinin mimarı oldular" dedi. Öğretmenlerin evlerinde kendi imkanlarıyla çektikleri videoların "youtube.com/oygmmeb" kanalında yer aldığını bildiren Boyacı, şöyle devam etti: "Türkiye'nin her yöresinde görev yapan müzik öğretmenlerine dalga dalga yayılarak gönüllü katkılar ile heyecanların kanala taşınması sürüyor.



BÜYÜK İLGİ VAR

Evlerinde eş zamanlı orkestra oluşturarak meydana getirdikleri eserleriyle birlik mesajı veren öğretmenler, müziğin birçok türünde eserler icra ediyorlar." Sanat, halk, pop, rock, tasavvuf türlerinde eserlerin yer aldığı www.youtube.com/ oygmmeb kanalının büyük ilgi gördüğünü belirten Boyacı, "Başta öğretmen ve öğrencilerin ilgiyle dinledikleri eserler binlerce izlenme sayısına ulaştı. Youtube kanalımız, 21 binin üzerine abone sayısı ve 100 binin üzerinde erişime ulaştı" diye konuştu. Kanalda 4 meslektaşıyla birlikte "Uzun İnce Bir Yoldayım" türküsünü seslendiren Şırnak Güzel Sanatlar Lisesi müzik öğretmeni Dilara Uğuralp, kampanya ile Türkiye'nin dört bir yanındaki müzik öğretmenlerinin bir araya gelme fırsatı bulduğunu belirtti. Bağlama öğretmeni Ozan Yıldız ise kurulan kanalla halkın motivasyonunu yükseltmek için müziğin birleştirici gücünü kullandıklarını anlattı.

DİĞER