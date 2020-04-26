Sosyal izolasyonda saçlarınızı ihmal etmeyin

Tüm günümüzü evde geçirdiğimiz bu süreçte saçlarınız için bakımlar yapmanın tam zamanı. Koronavirüs salgınından dolayı evde kalmayı avantaj haline çevirerek saçınıza uzun zamandır ihtiyaç duyduğu bakımları yapmaya başlayabilirsiniz. Uzmanlar, derinlemesine temizlik sağlamak için saç tipine uygun ürün kullanmak gerektiğini söyleyerek önerilerini şöyle sıralıyor:



Şampuanlamaya saçlarınızdan değil, kafa derinizden başlayın. Bu işlemi ovalamadan, nazikçe masaj yaparak gerçekleştirin. Ardından saç uçlarınıza kadar, parmaklarınızı saçlarınızın arasından geçirerek şampuanlamaya devam edin.



Normal şartlarda her gün değil, iki veya üç günde bir yıkamanız saçınız için daha uygundur. Bu nedenle polenlerden kaynaklı rahatsızlığınız sona erdiğinde yıkama sürenizi uzatın. Saçınız yağlanırsa kuru şampuan kullanabilirsiniz.



Şampuanlamaya geçmeden önce saçınızı bir süre yalnızca suyla yıkayarak saçınızın tozdan arınmasını sağlayın.



Sıcak su hem saçlarınızın kırılmasına hem de saç derisindeki yağ dengesinin bozulmasına neden olur. Bu da kuruluk, kepeklenme gibi sorunları beraberinde getirir. O nedenle saçınızı mümkün oldukça soğuk/ılık suyla yıkayın.



Saç tipinize uygun bir şampuan seçin ve mümkünse hep aynı şampuanı kullanın. Kuru, nemini yitirmiş, mat görünümlü saçlara süt proteini; zayıf, kuru ve kırılgan saçlara argan yağı özü; çok yıpranmış ve işlem görmüş saçlara keratin; boyalı saçlara ise doğal yağlar içeren şampuanlar iyi gelecektir.

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