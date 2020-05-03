Dolaplara bahar temizliği

İster yaz ister kış... Mevsim değişikliklerinden en çok etkilenen noktaların başında gardırobunuz geliyor. Mevsimi geçen ürünleri kaldırırken giysilerinizin hasar görmemesi için dikkat etmeniz gereken önemli noktalar bulunuyor. Hadi, yeni mevsimi karşılamaya hazırlanın; başlıyoruz!

KALDIRMADAN ÖNCE MUTLAKA YIKAYIN

MEVSİMİ geçen ürünleri kaldırmadan önce temizlemeniz gerekiyor. Bu aşama, kıyafetlerinizin zarar görmemesi için önemli. Çünkü giyeceklerin üzerinde bulunan deodorant kalıntıları, kıyafetlerinizin sararmasına ve zarar görmesine neden olabiliyor. Ayrıca giysilerin üzerindeki leke ya da yemek kırıntıları güvelere davetiye çıkarıyor. Mevsimi olmayan giysi ve ürünleri temizlemenin ardından bir sonraki aşamaya geçmeden önce tadilata ihtiyacı olan giyecek ve ürünler üzerinde gerekli olan işlemleri de yapmalısınız.



SAKLAMA ALANINDA DA TEMİZLİK SART

GİYSİLERİNİZİN temizliğini sağladıktan sonra düzenli bir şekilde katlayıp tüm kıyafetlerinizi kaldırabilirsiniz. Fakat önce yerleştireceğiniz alanın da temizliğini yapmalısınız. Saklama alanını sildikten sonra kurumasını beklemelisiniz. Bunun yanı sıra yıkadığınız giyecek ve ürünlerin de iyice kuruduğuna emin olmalısınız. Aksi takdirde giysilerde bulunan nem, küflenmeye neden olabilir.



DÜZENLİ YERLESTİRMEK İSİNİZİ KOLAYLASTIRIR

DAHA önceden de belirttiğimiz gibi giysilerinizi düzenli bir şekilde saklamak, mevsim değiştiğinde ve gardırobunuzu düzenlemeniz gerektiğinde işinizi kolaylaştırır. Saklama hurçları ve kutular bu konuda oldukça pratik ürünler. Eğer yerden tasarruf etmek istiyorsanız vakumlu poşetleri giymeyeceğiniz kıyafetleri ya da yorgan gibi tekstil ürünlerini muhafaza etmek için kullanabilirsiniz. Kutuların ya da poşetlerin içerisine kalıp sabun, lavanta torbası ya da defne yaprağı koyarak da güveleri giyeceklerinizden uzak tutabilirsiniz.



İŞİNİZİ KOLAYLAŞTIRACAK PRATİK BİLGİLER

● Yazlık-kışlık ayrımı yaparken ilkbahar ve sonbaharda giyebileceğiniz giysilere gardırobunuzda yer vermenizi öneririz. Bu sayede havalar soğuduğunda ya da ısındığında zor durumda kalmazsınız.

● Misafirin kullanması ya da evde yedek durması için aldığınız yorgan, battaniye gibi uzun süre kullanılmayan tekstil ürünlerini yılda üç kez güneşte havalandırmanız güve sorununun önüne geçmek için ideal bir çözüm.

● Yer tasarrufu sağlayan vakumlu poşetler kurtarıcı, ama depolamak istediğiniz tüm eşyanız vakumlu poşetlere sığmadıysa ve yazlıkları / kışlıkları depolamak için acil bir çözüm arıyorsanız büzgülü plastik poşetleri (çöp poşetleri) tercih edebilirsiniz. Giysi ya da tekstil ürünlerini büzgülü poşetlere koyduktan sonra büzgülü kısmı çekip elektrik süpürgesi ile poşetin içerisindeki havayı alabilirsiniz.