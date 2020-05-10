Evinizi dekorasyon ile aydınlatın

Dünyayı kasıp kavuran bir salgın hastalığın pençesindeyiz. Hepimiz evlerimize kapandık. Önlemler gevşetilmiş olsa da evlerimizde kalmaya devam edeceğiz bir süre daha... Ancak evinizin odaları güneş görmüyor veya apartman boşluğuna bakıyorsa bu durum iki kat daha sıkıcı olabilir. Odalarda yapılan dekorasyon hataları; daha karanlık ve sıkıcı bir alan oluşturmanıza neden olabilir. Ayrıca karanlığın sabah uyanmakta zorluk yaşamanızla ve hatta depresyonla da doğrudan ilişkisi olabilir. Bazı küçük dokunuşlarla karanlık bir odayı aydınlık gösterebilirsiniz. Dekorasyon uzmanlarının yaşam alanınızı daha ferah gösterme yolları bu yazıda...

MOBİLYALARINIZI DOĞRU KONUMLANDIRIN

GÜNEŞ ışığının önünü kesmek, alanın aydınlık olmasını engeller. Buna sebep olan hatalardan biri de mobilyaları odada yanlış bir şekilde konumlandırmak. Özellikle büyük boyutlu mobilyaları pencerelerin önüne ya da yanına konumlandırmak, alana girecek doğal ışık oranını olumsuz etkileyebilir. Bu nedenle vitrin, kitaplık gibi büyük boyutlu mobilyaları mümkün olduğunca pencereden uzakta tutmanız doğru olacaktır.

DUVARLARDAN YARARLANIN

DUVARLARDA koyu renk tercih etmek, odanın daha karanlık ve aynı zamanda küçük görünmesine neden olur. Açık renkler ise ışığı yansıtma özellikleri sayesinde odanın daha büyük olduğu algısını oluşturur ve alanı daha geniş gösterebilir. Bu nedenle beyaz, açık gri, açık mavi, ekru gibi renkleri tercih edebilirsiniz. Bunun yanı sıra duvarlarınızda yer vereceğiniz aynalar da alanı aydınlık gösterecek püf noktalarından.

HER NOKTAYI AYDINLATTIĞINIZA EMİN OLUN

EVİNİZE gün ışığı girmiyorsa aydınlık bir alan yaratmak için yapay aydınlatmadan bol bol yardım alabilirsiniz. Tavan aydınlatmasının yanı sıra lambader, spot, aplik gibi yardımcı aydınlatma çözümlerinden yararlanmalısınız. Özellikle salon, antre, koridor gibi alanlarda spotlar sayesinde mekânı aydınlatabilir ve vurgulamak istediğiniz tablo gibi dekoratif ürünleri, bu aydınlatma seçeneği sayesinde şık bir şekilde dikkat çekici kılabilirsiniz.



ABAJURLAR, yatak odası ile özdeşleşmiş ürünler olmalarına rağmen onlara salon gibi alanlarda yer vermek de dekorasyon trendlerinden biri. Evinizi aydınlık hale getirirken bu dekorasyon modasından yararlanmanızı öneririz.



DEKORASYONU tamamlayan aydınlatma seçeneklerinden biri olan lambaderler, tavan aydınlatmasıyla birlikte ışıklandırma sağlarken tek başına kullanarak loş bir ortam yaratabilirsiniz.



APLİKLER özellikle ek aydınlatma ürünü konumlandırmak için yeterli alana sahip olmayan evlerde kurtarıcı.



BUNLARIN yanı sıra verimli bir çalışma alanı yaratmak için masa lambası, yatak odanız için ise gece lambası gibi seçenekleri de unutmamak lazım.



AMPUL rengi seçiminin de bu aşamada oldukça önemli olduğunu belirtelim. Gün ışığına yakın sıcak beyaz renkteki ampuller, oturma odalarınız için ideal seçim olabilir. Yatak odaları için ise dinlendirici etkisi olan sarı ışıkları tercih edebilirsiniz. Bu arada elektrik tasarrufu için LED ampul seçimi olmazsa olmaz.