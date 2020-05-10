Mutfakta daha az zaman harcamak mümkün

KADINLAR için hayatlarını dengede tutmak çalışsın veya çalışmasın her zaman önemli bir kriter. Ev işleriyle ilgilenmek, çocuklara bakmak ve kişisel işlerini halletmek gün içinde birçok enerji ve zaman gerektiriyor. Özellikle yemek yapmak veya hangi yemeği yapacağını seçmek, yoğun geçen bir günün ardından zorlayıcı bir eziyete dönüşüyor. İşte çalışan kadınlar için hayatı kolaylaştıran mutfak sırları...



HAFTALIK YEMEK PLANI OLUSTURUN

HAFTA sonları rahatlamak ve güzel aile yemekleri hazırlamak için en ideal zamanlar. Bu zamanı ve eforu tek bir kap yemek yapmak yerine haftanın her günü için yemek yaparak geçirebilir ve böylelikle hem sizin hem de aileniz için uygun olan yemek düzenini kontrol edebilirsiniz.



DAHA ÖNCE YAPTIGINIZ YEMEKLERİ SAKLAYIN

ÖNCEDEN hazırladığınız yemekler sizi bir kaç gün de olsa yemek yapmaktan kurtaracaktır. Böylelikle işten geldikten sonra ne yemek yapacağım derdinden kurtulur ve yemek yapmaya harcayacağınız zamanı kendinize ayırabilirsiniz.



BAZI YİYECEKLERİ HAZIRDA BEKLETİN

YEMEKLİK soğanlarınızı daha önceden doğrayıp, plastik poşetlerde dondurucuda veya buzdolabında saklayabilirsiniz. Böylece soğan doğrama derdinden kurtulur ve zaman kazanırsınız. Ayrıca, domatesleri yemeklik ve sosluk olarak ayırıp, sosluk olanları daha önceden pişirip ve cam kavanozlarda muhafaza etmek size büyük kolaylık sağlayacaktır.



KABUKLARDAN HIZLICA KURTULUN

KABUK soymak zahmetli ve zaman alıcıdır. Sarımsaklarınızı bir kaç gün su dolu kapta bekleterek daha hızlı soyabilirsiniz. Domatesleri daha hızlı ve pratik soymak için ise domateslerin alt kısmına X şeklinde çok derin olmayan kesikler atıp, 1 dakika boyunca haşlanmış suda bekletirseniz daha kolay soyulacağını göreceksiniz.



HAMUR İSLERİNİ DONDURUCUYA KALDIRIN

PİŞİRDİĞİNİZ kek, kurabiye, ekmek ve poğaça gibi hamur işlerini oda ısısına geldikten sonra hava boşluğu bırakmadan sarıp, buzlukta yiyeceğiniz güne kadar bekletebilirsiniz.

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