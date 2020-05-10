Mutlulugu organik tarımda buldu

İşletme okuyan Seçil Apaydın, 8 yıl sonra köyüne dönerek organik üretime başladı. Tarlasında organik domates, çilek ve pitaya üreten 33 yaşındaki Apaydın, yıllardır hayalini kurduğu çiftçilikle kent ve ülke ekonomisine katkı sağlıyor

Aydınlı Seçil Apaydın, Akdeniz Üniversitesi İşletme Fakültesi'ndeki eğitimini tamamladıktan sonra Antalya'da yaşamaya başladı. Turizm sektöründe çalışan Apaydın, büyükşehir yaşamından bıkarak 8 yıl sonra Efeler ilçesindeki Umurlu-Kanyaşı Mahallesi'ne döndü.



DOMATES VE PİTAYA

Yıllardır hayalini kurduğu çiftçiliğe adım atmak isteyen 33 yaşındaki Apaydın, hazırladığı projeyi Tarım ve Orman Bakanlığı'nın Tarım ve Kırsal Kalkınma Yatırımları'nın Desteklenmesi Programı (KKYDP) kapsamında ilgili kuruma sundu. Başvurusu kabul edilen Apaydın, projesiyle hibe desteği kazandı. Hibe desteği kazanmasıyla Apaydın, tarlasında organik üretime başladı. Domates, çilek ve pitaya yetiştiren Apaydın, ortaya koyduğu azimle hemcinslerine de örnek oldu.



KADINLAR KORKMASIN

Antalya'da yaşadığı dönemde doğal yaşamın hayalini kurarak çiftçilik yapmak istediğini belirten Apaydın, "Devletimizin genç girişimcilere sağladığı bu imkanla hayalimi kurmayı başardım. Beni görüp bu işi yapmak isteyen çok kadın var ama beceremeyeceklerini düşündükleri için korkuyorlar. Gelip yapsınlar. Doğal yaşamı ve tarımla uğraşmayı seviyorum. Memleketimizin kalkınması için böyle bir işe giriştim ve şu an çok mutluyum" dedi. Örnek kadın girişimciyi ziyaret eden Efeler Kaymakamı Cemal Şahin, "Üretim olmazsa hayat biter. Üreten çiftçimiz baş tacıdır" diye konuştu.



■ MEHMET KAVAS