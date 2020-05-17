Evde fit kalmak mümkün

KAHVALTI ÖGÜNÜNÜZÜ ASLA ATLAMAYIN

FİT kalmanın en temel adımlarından birisi kahvaltı. İsterseniz çok sıkı bir diyet yapın isterseniz çok geç saatlerde uyanın ama asla günün ilk öğününü atlamayın. Güne zinde başlamak ve vücudunuza gün içinde kullanacağı yeterli enerjiyi sağlamak için mutlaka kahvaltı yapın. Kan şekerinizin yeterli seviyede kalması için bu öğün çok önemlidir. Kahvaltı vücudun altın anahtarıdır.

YAVAS YEME ALISKANLIGI EDİNİN

BEYİNDE bulunan açlık ve tokluk durumlarını kontrol eden merkez, açlık anından 20-25 dakika sonra tokluk haline geçer. Bu süreç içinde ne yerseniz yiyin tokluk merkezi 20-25 dakika sonra uyarılır. Dolayısıyla yavaş yemek yemeniz az besinle doymanıza yarar.



SÜREKLİ TARTILMAKTAN VAZGEÇİN

FİT kalmak için psikolojinize de yardımcı olmanız gerekiyor. Yapılan araştırmalara göre, diyet yapan veya formunu korumaya çalışan insanlar için her gün tartılmak psikolojik açıdan olumsuz etkiler yaratıyor. Tartılmalarınızı sabah uyandığınızda ve iç çamaşırlarınızla yaptığınızda çok daha doğru bir bilgi alabilirsiniz.



ÖGÜNLERİNİZİ ÇESİTLENDİN

GÜN içinde herhangi bir öğünü atlamanız, bir sonraki öğünde daha çok acıkıp fazla yemenize sebep olabilir. Öğünlerinizi ana ve ara olmak üzere dengelemenizde fayda var. Ana öğünlerde mutlaka protein ve tahıl destekli menüler tercih edin. Ara öğünlerinizde de sağlıklı atıştırmalıklar seçerek fit kalmanıza katkı sağlayın. Abur cubur hakkınızı unlarınızı sağlıklı olanlardan yana kullanın.



KETEN TOHUMLU PROTEİN BAR

CHIA tohumu ve suyu karıştırarak bir kenarda bekletin. Kabuklarını soyduğunuz olgun muzları bir çatal yardımıyla ezin. Ayçiçek yağı, vanilya ve akçaağaç şurubu ile karıştırın. Suda beklettiğiniz chia tohumlarını bir mutfak robotunda öğüttükten sonra muz karışımına ekleyin. Yulaf, ceviz içi, kuru üzüm, rendelenmiş Hindistan cevizi, öğütülmüş keten tohumu, susam, haşhaş, tarçın ve tuz gibi kuru malzemeleri harmanlayın. Kuru malzemeleri muzlu karışım ile bir spatula yardımıyla karıştırarak birbirine yedirin. Yağlı kağıt ile kapladığınız fırın kabına karışımını yayın. Isıtılmış 200 derece fırında kenar kısımları altın sarısı renk almaya başlayana kadar yaklaşık 25 dakika pişirin.



YOGURT BAR

YOĞURT ve balı bir kapta güzelce karıştırın. Yoğurt-bal karışımını pişirme kağıdı serdiğiniz 20 x 30cm'lik düz tepsiye yayın. Üzerine meyveleri, yulafı ve iri parçalanmış Antep fıstıklarını serpin. Karışımı en az 5 saat dondurucuda bekletin. Yeterince dondurduktan sonra keskin bir bıçak yardımıyla kesin ve bekletmeden tüketin.



ELMA CİPSİ

ELMALARI güzelce yıkayıp kuruladıktan sonra bütün halde ince ince dilimleyin. Pişirme kağıdı serdiğiniz tepsiye elma dilimlerini yerleştirin. Dilimlerin üzerine fırça yardımıyla bal sürün. Tarçını küçük bir süzgeç yardımıyla tüm dilimlerin üzerine serpin. Önceden ısıtılmış 120 derece fırında fanlı programda 1 saat pişirin ve ılıdıktan sonra afiyetle tüketin.



NOHUT CİPSİ

KABUĞUNU ayıkadığınız nohutları zeytinyağı, kırmızı toz biber, toz sarımsak ve tuz ile harmanlayın. Piştikten sonra kokusu mutfağı saracak nohut cipslerini, tabanını yağlı kağıt ile kapladığınız fırın tepsisine alın. Önceden ısıtılmış 200 derece fırında 20 dakika kadar pişirin. Kapağı kapalı bir kavanozda muhafaza edip, arzu ettiğiniz tüm anlarda atıştırmalık olarak tüketin.



KABAK CİPSİ

BOL suda yıkayıp, kuruladığınız kabakları ince zar gibi halka halka dilimleyin. Kabakların fırın tepsisinde üst üste gelmemesi çok önemli. Bunun için iki adet fırın tepsisini yağlı kağıt ile kaplayın. Kabak dilimlerini tek sıra olacak şekilde dizin. Üzerlerine fırçayla ayçiçek yağı sürün. Toz parmesan serpiştirin. Deniz tuzu ve kırmızı toz biber ekleyin. Isıtılmış 200 derece fırında 20 dakika kadar pişirin.



SEKERSİZ UNSUZ KEK

SAPLARINI kopardığınız incir ve kuru kayısıları bir parça şişmeleri için kısa bir süre ılık suda bekletin. Badem ve fındık içlerini mutfak robotunda toz hale getirin. Yumurtaları süt ve rendelenmiş limon kabuğu ilavesiyle hafif beyaz bir renk alana kadar çırpın. Suyunu süzüp üzerlerini kuruladığınız kuru kayısı ve incirleri küçük küpler halinde doğrayın. Çırpılmış yumurtalara toz badem ve fındık içini, doğranmış kuru meyveleri, kabartma tozu, tarçın ve kakaoyu ekleyip karıştırma işlemini kısa bir süre sürdürün. Muffin kalıbına yerleştirin. Önceden ısıtılmış 180 derece fırında 20-25 dakika pişirin.



SOSLU SALATALIK

KABUĞUNU soymadığınız körpe salatalıkların uç kısımlarını kesin. Uzun ince şeritler halinde dilimleyin. Sosu için; beyaz peyniri küçük bir kapta ezin. Süzme yoğurt, ince çekilmiş ceviz içi ve sebze çeşni ile karıştırın. Dereotunu incecik kıyın

SEKERSİZ MOZAİK PASTA

SÜTÜ kaynatmadan ılıtın. Yulafları bir kaba alın ve ılık sütle ıslatın. Bir kabın içinde muzu ezin. Kakao ve pekmezle karıştırın. Islattığınız yulafları pekmezli muzlu karışıma ekleyin. Spatula yardımıyla tüm karışımı iyice karıştırın. Streç filme sararak buzdolabında 1-2 saat dinlendirin. Dinlenen mozaik pastanızı dilimleyerek servis edin.