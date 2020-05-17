‘Mutfakta biri mi var?’ dedirten hileler

BÜTÜN TAVUGU KIZARTMAK

TAVUK gibi yiyecekleri fırında pişirmek istiyorsanız, onları göğüslerinin üzerine doğru tepsiye yatırmalısınız. Bu sayede tavuğunuz hem hızlı hem de her tarafı eşit şekilde pişecektir.



LEZZETLİ SALATALAR İÇİN

SALATANIZIN lezzetli olmasını isterseniz, evvela sirkeyi veya limonu tuzla karıştırıp dökmeli sonra zeytinyağı eklemelisiniz.



PİLAVI TEKRAR ISITIRKEN

PİLAVINIZI tekrar ısıtırken, bir kabın içinde ateşe su koyup kaynayınca tencerenizi içine oturtursanız pilavınız taneli kalır ve tazeliğini korur.

EN İYİ AYVA REÇELİ İÇİN...

AYVA reçeli yaparken eğer ayvanın yumuşak ve suyunun pelte gibi olmasını isterseniz,kaynayan şeker,suyunu iyice çekmeden ayvalar içine atılmalıdır. Yahut ayvaları evvelce pişirip yumuşadıktan sonra şekerini katmalı,hafif ateşte 2 saat pişirilmelidir.O zaman rengi de güzel olacaktır.

DOMATESİ KOLAY SOYABİLMEK İÇİN...

DOMATESİN kabuğunu kolay soyabilmek için kaynar suya daldırıp, bıçağın tersini domatesin yüzeyinde gezdirin.



TUZ FAZLA KAÇTIYSA...

YEMEĞİNİZİN tuzunu fazla kaçırınca tencereye birkaç parça çiğ patates atın. Fazla tuzu kesecektir.



CİGER KIZARTIRKEN

TAVADA pişireceğiniz ciğerin yumuşak olması için, kızartma ununa bir tatlı kaşığı kadar karbonat ekleyiniz.



BESAMEL SOS YAPARKEN

TUZ bazen sütü keser.Bu nedenle, beşamele ve diğer sütlü soslara, kıvamı bulduktan sonra tuz ekleyin.