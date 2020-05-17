Pişman olmamak için gezegenlere bakın

EVLİLİK KARARI VERMEYİN

VENÜS (13 Mayıs-24 Haziran)



13 MAYIS'TA geri hareketine başlayan Venüs, 24 Haziran'a kadar buna devam edecek. Bu geri gidiş duygusal ilişkilerinizde sorunlar yaşamanıza sebep olabilir. Bu olaydan; özellikle İkizler, Yaylar, Başaklar, Balıklar, Teraziler ve Boğalar etkilenecek. Evlilik ve ciddi birlikteliklere bu dönemde karar vermeyin. Güzelliğinizle ve fiziksel görünüşünüzle ilgili değişim yapmaktan sakının. Uzun süredir ihmal ettiğiniz diyete başlayabilirsiniz. Fakat, 29 Haziran'dan sonra ileri hareketine başlayan Venüs; yaşama açılan pencerenizde güzel ve olumlu etkilere neden olacak.



ENERJİNİZ DÜŞEBİLİR

MARS (7 Eylül-14 Kasım)



Mars; enerji ve aktiviteyi yönetirken, yıl boyunca yedi burcu dolaşacak. 7 Eylül-14 Kasım arasında ise Koç burcunda geri hareketine başlayacak. Terazi, Yengeç, Oğlak ve Koçları olumsuz etkileyecek. Birçok rekabet gündeme gelecek. Bulunduğu evlerin konumlarına göre, hedef ve amaçlar doğrultusunda daha fazla çaba ortaya konulacak. Mars'ın geri hareket yaptığı dönemlerde enerjinizin düşeceğini unutmamalı ve bu dönemlerde uğraşı verdiğiniz yaşam ekseninizdeki olaylarda dengeleri kurmaya çalışarak; ne çok fazla aktif, ne de çok fazla pasif durumda kalmamalısınız.



BOLLUK VE BEREKET GELECEK

JÜPİTER (14 Mayıs-13 Eylül)



14 Mayıs'ta geri hareketine başlayan Jüpiter, 13 Eylül'e kadar geri gitmeye devam edecek. Bu, bolluk ve bereketin göstergesidir. Emlak alım satımına dikkat edilmeli. Gezegen, yatırım konusunda bizi uyarıyor. O dönemde kariyer gelişmelerinizin sönük ve sessiz olduğunu göreceksiniz. Evinizi restore edebilirsiniz. Eski dostlarınızla yeniden görüşebilir, yarım kalan eğitimlerinizi tamamlayabilirsiniz. İştahınızı kontrol altına almalısınız. Kötü giden ilişkinizi canlandırabilirsiniz. Sürekli bir arayış içine girebilirsiniz. Maneviyatınızla olan bağlarınızı yeniden gözden geçireceksiniz.

KURALLARINIZI GÖZDEN GEÇİRİN

SATÜRN (11 Mayıs- 29 Eylül)



11 MAYIS'TA hareketine başlayan Satürn, 2 Temmuz Kova'da daha sonra 29 Eylül'e kadar Oğlak'ta geri gidecek. Hem iş, hem ortaklıklar konusunda sorunlar yaşatacaktır. Enerjimizi istediğimiz gibi iş yaşantımıza aktaramayacağımız için performans düşüklüğü sergilenebilir. Akraba ilişkilerimiz gündeme gelebilir. Hayata dair kurallarınızı yeniden gözden geçireceksiniz. Sorumluluk duygunuz daha artacak. Kendinizi daha yorgun hissedebilirsiniz. Mükemmeliyetçi yönleriniz sizi sarsabilir. Özgürlüğünüzle ilgili problemler çıkabilir.