Tarzınızı yazlık evinize taşıyın

BAMBU İLE BOHEM TARZ



BAMBU MASA - sandalye takımlarını beyaz oturma ve sırt minderleri ile tamamladıktan sonra etnik desenlere sahip kırlentlerle süsleyebilirsiniz. Yazlık evinin balkon, bahçe ve teras gibi bölümlerinde bambu salıncak kullanabilir; aynı malzemeden üretilmiş modern ve hafif bir sehpa ile mekânda bütünlük sağlayabilirsiniz. Bu kombini bohem tarza uygun hale getirmek için sehpa üzerinde retro etkisi yaratacak ikinci el aksesuarlara yer verebilir; zeminde ise etnik desenlerle bezenmiş şık bir kilim kullanabilirsiniz. Bambu çubuklarını kullanarak, kendiniz yatak başı, seperatör, çerçeve, sehpa, tabure ve kalemlik gibi eşyalar üretebilirsiniz.



DEVE TABANI VE KAKTÜS DESENLERİ

DEVE tabanı ve kaktüs desenleri; doğal, huzurlu ve modern yazlık ev dekorasyonları için adete biçilmiş birer kaftan! Üstelik, pek çok eşyada desen olarak yer verebileceğiniz bu bitkileri dilerseniz, evinizde yetiştirebilirsiniz. Modern bir koltuk takımı üzerinde deve tabanı ve kaktüs desenlerine sahip kırlent modellerini kullanmakla işe başlayabilirsiniz. Duvara asacağınız tablolarda bu bitkilerin illüstrasyonlarına yer verebilir; desene uygun olarak kesilmiş ahşap panolarla duvarları süsleyebilirsiniz. Halı, perde, masa örtüsü, yatak örtüsü ve runnerlarda da deve tabanı desenli ürünleri tercih edebilirsiniz.



BÜTÇE DOSTU VİNTAGE TARZ

İKİNCİ el mobilya ve aksesuarlarla da yazlık evinizi ekonomik bir şekilde dekore edebilirsiniz. Neredeyse hiç kullanılmamış mobilyaların yanı sıra antika görünümüne sahip vintage aksesuarlarla yazlık evine nostaljik dokunuşlarda bulunabilirsiniz. Örneğin eskimiş porselen tabaklarınızı duvar aksesuarı olarak değerlendirebilirsiniz.

DENİZ KIYISINA DENİZ KONSEPTİ

KÜREKLER, balıkçı ağları ve tabii ki deniz yıldızları ve deniz kabukları ile bakın neler yapılabiliyor. Eski bir sandal elden geçirilip üzerine ahşap bir tabla konulunca muhteşem bir mutfak masası olmuş... Ya denizi renkleri maviturkuaz- yeşilin tonları serinletmeli, ya da güneşin renkleri turuncu- sarı-kırmızı yakmalı evinizi... Lacivert kırmızı beyaz ise her zamana ait joker renkler. Gemici halatı ile neler yapılmıyor ki... trabzan, raf, salıncak, çekmece kulpu... İster ham ahşaptan ister yağlı boya ister cilalanmış uzun masif bir ahşap masa keyifle donatacağınız sofralarınız için ideal. Bu tip masalara sandalye kombinasyonu çok kolay, metal, ahşap hatta aluminyum gibi bir çok çeşitli malzemeden sandalyeyi masanızın yanına koyabilirsiniz. Bu kombinasyon da yine, ya masada ya da sandalyelerde renk kullanmanız sonuca canlılık katacaktır.



Melih DEMİRTAŞ