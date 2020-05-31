Su kabağıyla harikalar yaratıyor

Denizli'de anaokulu öğretmeni Ümmü Şen'i, yaklaşık 3 yıl önce boş vakitlerini değerlendirmek için girdiği arayış, farklı bir sanata yöneltti. İşleme alanında yeteneklerinin farkında olan genç kadın, su kabaklarını işlemeye başladı. Bunun için evinin bir odasını atölyeye çeviren Şen, el becerisi geliştikçe su kabaklarından sanat eserleri üretmeye başladı. Su kabağı işleme işini her geçen gün daha da geliştiren Ümmü Şen, kabakları satın almanın maliyetli olmaya başlamasıyla bu kez de işleyeceği kabakları kendisi üretmeye başladı. Ailesinin Babadağ'daki arazisine su kabakları eken genç sanatçı, olgunlaşan kabakları toplayıp bunlar üzerinde çalışmaya başladı.

YOĞUN AMA ZEVKLİ

Anaokulu öğretmenliğinin hem çok güzel, hem de çok zor bir meslek olduğunu belirten Ümmü Şen, "Aktif görev yaptığım dönemde yorucu geçen günü ardından atölyede birkaç saat vakit geçirmek, su kabaklarını işlemek, onlara ışık ışıl bir görünüm kazandırmak beni hem rahatlatıyor, hem de dinlendiriyor" dedi.



■ SEBAHATTİN AL