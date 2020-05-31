Yüz masajı ile zamanı geri sarın

Günlük yorgunluğa en çok maruz kalan bölgelerimizden biri de yüzümüzdür. Bu nedenle de aslında yüzümüze çok iyi bakmalı ve doğru bakım teknikleri uygulamalıyız. Yüz bakım tekniklerinin başında, yüz masajı gelir. Yüz masajını kendiniz yapabilir ya da yüz masaj aleti kullanabilirsiniz. Cilt bakımı uygulanırken, nemlendirici kremler ve sağlıklı losyonlar muhakkak kullanılmalıdır. Sağlıklı ve yüz bölgesini ferahlatacak losyonların başında da gül suları gelmektedir. Cilt bakımını uyguladıktan sonra yüz masajına başlanabilir. Yüz bölgesi duyu organlarımızın çoğunu içerir ve yüz masajı doğru bir şekilde yapıldığında tüm vücudun rahatlaması da sağlanabilir. Genellikle yüz bölgesi için kullanan masaj aletleri, kırışıklık giderici özelliklere de sahip olurlar. Bu nedenle, yüz bölgesinin erken yaşlanmaması, gözaltı torbalarının erkenden çıkmaması ve kırışıklıkların oluşmaması için yüksek kaliteli kırışıklık giderme yüz masaj aleti kullanılabilir.



SOĞUK KOMPRES

Eğer kişiler kendi kendilerine yüz masajı yapacaklarsa, muhakkak nemlendirici kremler kullanmalıdır. Yüz bölgesine uygulanabilecek ürünler her zaman sınırlı olduğu için dikkatte edilmesi gerekmektedir. Masaj sonucunda yüz bölgesinin sıcak soğuk kompres ile desteklenmesi de önemlidir. Bunu, sıcak ve soğuk su koyulan birer pet şişe yardımı ile yapabilmek mümkündür.