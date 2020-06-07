Zayıflamanın en doğal yolları

Tarçın ve su ile haftada 5 kilo verin

Tarçın ve su kullanılarak hazırlanan zayıflatan kür ile haftada beş kilo kaybedebilirsiniz. Sabah aç karnına ve yatmadan önce tüketilen kür, metabolizmayı canlandırarak kilo vermeye yardımcı olur. 1 su bardağı su ile tarçını cezveye alıp kaynatın. Kaynadıktan sonra ağzınızı yakmayacak seviyeye gelince hemen için bu kürü sabah aç karnına ve akşam yatmadan önce olacak şekilde günde iki kez tüketin. Bu kürü 2 haftadan fazla kullanmayın. 2 hafta sonunda ne kadar hafiflediğinizi fark edeceksiniz.



Baharatlarla zayıflayın

Pul biber, tarçın, zencefil ve kimyon ile hazırlanan kür, vücudun enfeksiyonlara karşı savaşına yardımcı olur. Aynı zamanda bağırsak hareketlerini hızlandıran kür, vücuttaki fazla suyun atımını kolaylaştırarak zayıfltır. Tek yapmamız gereken her yemekten ve tatlıdan sonra bir çay kaşığı karışımı su ile içmek.

Süt ve yeşil çay mucizesi

SÜT, yeşil çay, zerdeçal ve limon kullanılarak hazırlanan zayıflatan muhteşem kür; yüksek vitamin ve mineral içeriği ile hem bağışıklık sistemini güçlendirir hem de metabolizmayı hızlandırarak kilo vermeyi kolaylaştırır. Düzenli olarak her gün sabah aç karnına tüketilmesi önerilen kür, haftada 5 kilo verilmesine yardımcı olur. Süt, limon ve yeşil çay yapraklarını birlikte kaynatıyoruz. Süzüp bir tutam zerdeçalı karıştırıp içiyoruz. Her gün düzenli içtiğiniz takdirde haftada en az 5- 6 kg verebilir.



Tok tutan yoğurt ve maden suyu karışımı

YOĞURT, maden suyu, kepek ve tarçın kullanılarak hazırlanan zayıflatan kepekli yoğurt kürü; yüksek protein içerir. Mideyi geç terk ederek uzun süre tok tutucu özellik gösteren kür, zayıflama diyetlerine destek olarak kullanıldığında kilo vermeye yardımcı olur. Aç karnına öğünlerden önce 1 su bardağı tüketilmesi önerilen kür mide hacmini artırarak iştahı kontrol altına alır. 2 çorba kaşığı yoğurt, 1 çorba kaşığı dolu dolu kepek, 1 tatlı kaşığı tarçının üzerine 1 bardak su, 1 bardak maden suyu dökülerek hazırlanır.



Lahana ile toksin atın

BEYAZ lahana ve su kullanılarak hazırlanan zayıflatan ve toksin attıran lahana kürü, yağ hücrelerinin etrafındaki toksinlerin atımını sağlayarak kilo vermeye yardımcı olur. Ödem söktürücü özelliği ile de dikkat çeken kür, düzenli olarak sabah ve akşam aç karnına tüketildiğinde metabolizmanın daha hızlı çalışmasını sağlar. Tencereye 2-3 yaprak lahana koyulur üzerine su ilave edilir ve 15 dk kaynatılır. Rengi iyice suya çıkan lahanalar çıkarılır ve ılımaya bırakılır. Günde 2 kez sabah ve akşam lahananın suyu içilir. Günlük yapılması gerekir. 5 gün sabah akşam bir su bardağı içilir. 3 gün ara verdikten sonra 5 gün daha tekrarlanır.

Elma, yeşil çay ve tarçın ile metabolizmanız hızlansın

KÜR, antioksidan içeriğe sahip vitamin ve mineralleri yardımıyla hem ödem attırıcı hem de metabolizma hızlandırıcı rol üstlenir. 1 lt kaynamış suya 2 çay kaşığı yeşil çayı ekliyoruz ve 10 dakika demlenmesini bekliyoruz. Demlendikten sonra yarım limonu içine sıkıyoruz. Sıktıktan sonra limonun kabuğunu yıkayıp içine katıyoruz. 1 elma 1 kabuk tarçını da ilave edip içiyoruz.



Ceviz ile incelin

GECE yatmadan önce su içerisine koyulan ceviz içi ile hazırlanan ceviz suyu kürü, sabah aç karnına cevizi de yenerek tüketilir. Kolesterol değerini sabit tutan kür, bağırsak hareketlerini düzenleyerek kabızlığı önler. Metabolizma hızını arttırır ve özellikle karıngöbek bölgesindeki yağların yakımını hızlandırır. Gece uyumadan önce bir bardak suya bir adet ceviz içini ekleyip sabaha kadar bekletiyoruz. Sabah aç karınla içiyoruz. Cevizleri de yiyoruz. Tadı gayet güzeldir.