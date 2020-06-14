İlk albümde doğu batı sentezi

Yıllardır İzmir ve İstanbul'daki birçok mekanda sahne alan DJ Ogün Haksever, kendine özgü doğubatı sentezinde parçalar yaratmak için kayıtlara başladı. Doğu enstrümanları ile batı müziğini harmanlayan Haksever, alışılmışın dışında bir çalışmaya imza atarak ilk albümünü hazırladı. "Kırkyedi" adını verdiği 3 şarkılık albümde, doğu kültürünü elektronik müziğe işleyen Ogün Haksever, bu çalışma için geçtiğimiz günlerde Miami'de hatırı sayılır bir plak şirketiyle anlaşma imzaladıklarını ve albümün tanıtımı için arkadaşlarıyla birlikte yoğun mesai harcadıklarını söyledi. 12 yıldır DJ'lik yapan Haksever, salgın döneminde eve kapandığı günlerde, kafasında böyle bir çalışma yapma fikri oluştuğunu belirtti.

■ ERCAN AKGÜN