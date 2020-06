TRT Müzik'te "Alaturka Akşamlar" programıyla ekranlara gelen Türk Sanat Müziği'nin sevilen isimlerinden İsmail Özkan, korona virüs nedeniyle evde kaldığı dönemi nasıl değerlendirdiğini Yeni Asır'a anlattı. Yıllardır yorumcu kimliğiyle ön planda olan Özkan, zorunlu evde kalma süreciyle birlikte bestecilik yönünü de gün yüzüne çıkarma fırsatı buldu. Sokağa çıkma yasağı günlerinde eşi ve minik kızıyla bol bol vakit geçiren deneyimli solist, "Vaktim olmadığı için yapamadığım birçok şeyi ailemle yapma fırsatına sahip olmak tarif edilemez bir duygu" şeklinde konuştu.



İÇ DÜNYAMIZA YOLCULUK

● İsmail malum salgın nedeniyle herkes gibi sen de bu süreci evinde geçirdin. Sen bu dönemi nasıl atlattın?

Hepimizi eve kapatan karantina günlerinde ben yine müziğe, şarkılara, notaların iyileştirici gücüne sığındım. Bu kez sadece şarkı söylemedim, bir yandan da üretmeye, besteler yapmaya başladım. Daha doğrusu hep çok yoğun olduğum inancıyla ötelediğim bestecilik yönümü, bu dönemde hatırlamış oldum. İç dünyamda özgürleştiğimi hissettim.





● Sürekli yoğun bir iş hayatı içindesin. Bu 3 ay ailenle daha fazla zaman geçirebilmek nasıl bir histi?

Evimizde olmanın sadeliğini, eşim Esra ve kızım Serpil Naz ile gerçek anlamda doyasıya vakit geçirmenin, birlikte olmanın mutluluğunu yaşadım. Zamanımın büyük bir kısmını bu şekilde onlarla değerlendirmek, bize birbirimizin iç dünyasına derin yolculuk yapma imkanı sundu. Vaktim olmadığı için yapamadığım birçok şeyi ailemle yapma fırsatına sahip olmak, tarif edilemez bir duygu. Kızımla çocuk şarkılarında dans ederken, gözlerindeki mutluluğa şahit olmak da öyle.



YENİLMEZ BİRİ OLUYORUM

● Baba olma duygusunun sendeki anlamı nedir?

Eşim Esra'nın hamilelik döneminde baba olacağımın bilincindeymişim sadece. Kızım doğduktan sonra benimle paylaşımlarda bulunmaya başlayınca bunu daha iyi anladım. Baba olacağını bilmekle baba olmak çok farklıymış. Baba kelimesinde bir büyü, bir tılsım var adeta. Kızım bana baba diye seslenince yenilmez biri oluyorum sanki.



● Sence bu pandemi sürecinde insanlar nelerin farkına vardı?

Anı yaşamanın ne demek olduğunu, başımıza her an her şeyin gelebileceğini, gerçek mutluluğun tek başına değil herkesin mutluluğuyla mümkün olabileceğini anladık bence. Oysa bizler iş hayatına ve para hırsına kendimizi ne kadar çok kaptırmışız. Bu zamanda kendimizle konuşmanın, iç dünyamızla hesaplaşmanın, değer yargılarımızı yeniden gözden geçirmenin, aile olmanın önemini fark ettik. Dilerim ki bugünleri unutmadan, kalan hayatımızı içimizdeki çocuğun ölmesine izin vermeden yaşarız.





