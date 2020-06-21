Burcu Ilgın soruyor Osman Tan ve Önder Karaaslan yanıtlıyor

KREM, ENJEKSİYONA ALTERNATİF DEĞİL



● Göz altı için ayrı ve göz kapağı için ayrı ürünler kullanmak doğru mu?

Kozmetik sektörü 2. Dünya Savaşı'ndan beri kendini yenilemiş ve gelişmiş bir sektör. İnsanlar kriz dönemlerinden çıktıklarında en büyük harcamaları kozmetik ürünlerine yapmışlar. Bu da marketing olayını ciddi anlamda artırmış. Bu ürünlerdeki çeşitliliğin sağlanması bence Marketingle alakalı. Gözaltında daha ince bir deri olduğu için ona yönelik yoğunluğu ayarlanmış ürünler kullanılıyor. Anti ageing ürünler kullanılıyor. Evet cilt tipimize uygun kremler sürmeliyiz. Tabi ki de bir etkisi var ama hiçbir krem enjeksiyon yöntemlerine alternatif değildir.

CİLDİNİZİ AÇ VE SUSUZ BIRAKMAYIN

● Cildimize nasıl nemlendirici seçmeliyiz?

Nemlendirici seçiminde kesinlikle içeriğinde hyaluronik asit oranının yüksek olması çok önemli. Nemlendirici olarak cildimizi korumak için bir sürü ürün tercih ediyoruz ama cildimizin normal tabakalarında var olan hyaluronik asit içerikli ürünler kullanırsak dejenarasyon sürecine de faydalı oluyor. Cildimiz belli aralıklarla kendini yeniliyor. Yenileme esnasında da cildinizin gıdalara ihtiyacı var. Kullandığınız kremlerde de bu ihtiyacı giderecek ürünler olması gerekir.



● Kullanacağımız bakım ürünlerinde hangi vitaminler olması gerekiyor?

Özellikle B1 ve B6 vitaminleri ciltte bulunan ürünler olması gerekir. O ürünlerden zengin kremler olursa cildiniz daha sağlıklı görünür. Ayrıca hyaluronik asit içeren kremleri tercih edebilirsiniz.

FAKTÖR KORUMA ETKİSİNİ DEĞİL ETKİ SÜRESİNİ ANLATIR

● Güneş kremi olarak ne tercih etmeliyiz? Yüksek faktörlü mü kullanmalıyız?

Elde etmek istediğiniz etkiye bağlı. Yüzümüzde yaşlanma karşıtı anti ageing etkisi görmek istiyorsak ve mutlaka 50 faktör üstü güneş kremleri kullanmalıyız. Aslında faktör toplum tarafından yanlış biliniyor. Aslında faktör tamamen saati demek. Yani 50 faktör sürdüğümüzde koruyuculuk süresi daha uzun oluyor. Güneşe sürekli maruz kaldığımız için koruyuculuğu daha uzun ürünler kullanmalıyız. Yapılan bir diğer yanlış da şu oluyor, biz sabah evden çıkmadan önce, sürdükten 2 saat sonra, hatta ofiste otururken bile yenileyeceğiz. Dışarı çıkmadan yarım saat önce tekrar uygulayacağız. Denize yada suya girip çıktıktan sonra tekrar süreceğiz.

BURCU ILGIN