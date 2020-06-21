Ev eşyalarını sanat eserine dönüştürdü

Aydın'da korona virüs salgınına karşı 'Evde Kal' çağrısına uyan İngilizce Öğretmeni Cansu Ergünoğlu, evdeki eşyaları boyayarak sanat eserine dönüştürdü. Eline ilk kez fırça almasına rağmen boyadığı eşyaları çeşitli motiflerle süsleyen 26 yaşındaki Ergünoğlu, "Virüse karşı evde kalarak resim yeteneğimi keşfettim" dedi.



'EĞİTİM ALMADIM'

Geçmiş yıllarda resim yapmadığını kaydeden Ergünoğlu, "Tüm dünyada görülen korona virüse karşı devletimizin aldığı tedbirler kapsamında evde kaldım ve ihtiyaç olmadıkça dışarı çıkmadım. Evde neler yapabilirim diye düşündüğümde ise eşyaları boyamaya karar verdim. Elime fırça alarak eşyaları boyadım. Herhangi bir eğitim almadan yaptığım bu boyamalar ve üzerlerine yaptığım motiflerle de eşyalara farklı bir anlam kattım. Virüs salgınına karşı evde kaldığım bu dönemde resim yeteneğimi keşfetmem de benim için bir kazanım oldu. Resim alanında yeni çalışmalar yaparak ilerlemek istiyorum" diye konuştu.



■ MEHMET KAVAS (ÖZEL)

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