Su içerek zayıflayın

Ciddi bir detox programı olan su diyet sanıldığı gibi hızlı kilo verdim ama bir süre sonra aynı hızla geri aldım dedirtmeyecek türden. Sabah kalkar kalmaz ılık suyun içine 1 tatlı kaşığı limon suyu sıkıp tek seferde için ve mümkünse yarım saat sonra kahvaltı yapın. Öğün aralarında meyve ki çilek, ananas gibi ödem attırmaya yardımcı olan meyveler yada lifli portakal mandalina gibi meyveleri tercih edebilirsiniz. Kısacası günde 2 litre su ile çiğ sebze meyve tüketip üç beyazdan uzak durarak 5 günde 3 kilo vermeniz mümkün. Ancak bu diyet programını kalp ve şeker hastaları, hamile ve emziren kadınların kesinlikle uygulamaması gerekir.



SUYUN FAYDALARI

● Hücrelere oksijen taşır.

● Göz, burun ve ağız gibi vücut dokularının nemlenmesini sağlar.

● Kabızlığı önler.

● Kilo alıp vermeden dolayı oluşan sarkmaları spor ile birlikte önler.

● Mineral kaynağıdır.

● Göz altı morluklarını giderir.

● Pürüzsüz gergin bir cilde sahip olursunuz.

● Yemekten yarım saat önce tüketilen su hem metabolizmayı hızlandırır hem de midede yer kaplayacağı için daha az yemek yemenize sebep olur. Tüm bunlar düşünüldüğünde su içmek eziyet değil insana keyif vermelidir.

DİYET LİSTESİ

SABAH: 1 bardak ılık limonlu su, bir bardak portakal ve greyfurt suyu karışımı, iki dilim taze ananas, altı adet çilek, iki yemek kaşığı yulaf ezmesi.

ARA: Bir bardak ıhlamur, papatya ve melisa yaprağı çayı, 1 bardak ılık su ve 1 çay kaşığı zencefil tozu ile hazırlanmış çay.

ÖĞLE: 2 bardak su, 2 kase sebze çorbası, bol yeşil salata.

ARA1: 3 tam ceviz saat başı birer adet.

ARA2: 1 porsiyon meyve, 1 bardak zencefil tozu çayı.

ARA 3: 1 dilim tam buğday ekmeği, 1 dilim peynir, domates, salatalık ve maydanoz, 1 bardak papatya çayı.

AKŞAM: 2 bardak su, 2 kase sebze çorbası, bir porsiyon sebze haşlama, 1 kutu probiyotik yoğurt.

ARA: 2 dilim ananas yoksa porsiyon meyve, 20 adet siyah çekirdekli üzüm, 4 kayısı ve 1 bardak ılık su (limonlu )

METABOLİZMA HIZLANDIRAN DETOKS SULARI

MAYDANOZ LİMON SUYU:

Kilolar ile başı dertte olan kişilere, düzenli su tüketiminin yanında, yeşillik tüketimi de önerilir. Bu ikisinin bir arada yapılabilmesine imkân tanıyan bu tarif, düşük kalorili ve besleyici yapısıyla vücuda büyük katkı sağlar.



ÇÖREK OTLU SU:

Kilo vermek isteyen kişilere önerilen bir diğer yararlı gıda olan çörek otu yağı, kişiye tokluk hissi sağlamasından dolayı, asgari miktarda tüketilmesi şartıyla, kilo verilmesine yardımcı olur.



TARÇINLI SU:

Vücuttan toksinleri atmaya yardımcı bir diğer madde olan tarçın, düzenli kullanım sonucunda sağlığınızda fark yaratabilmenizde yardımcı olur.

Hamilelere hassasiyetlerinden dolayı önerilmeyen bu tarif, kısa sürelerde vücudunuzu temizlemenizde büyük katkı sağlar.



CEVİZ SUYU:

Düzenli uygulamada tok tutmasıyla bilinen bu tarif, daha az miktarda gıda tüketmenize, dolayısıyla kilo vermenize yardımcı olur.



