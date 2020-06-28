Ahşaptan doğan sanat

Aydın Efeler'de reklam tabelacısı olan Salih Şimşek, ahşap malzemelerden gemi ve ev maketleri yapıyor. Şimşek'in hobi olarak yapmaya başladığı gemi ve ev maketleri, yoğun talep görüyor. Siparişlere yetişemediğini belirten Salih Şimşek, yaptığı maketleri Türkiye'nin dört bir yanına göndererek aile ekonomisine katkı sağlıyor.



'ZAHMETLİ BİR İŞ'

Gemi ve ev maket yapımının zahmetli bir iş olduğunu kaydeden Şimşek, "Bu maketleri yapmak kolay bir iş değil. Tamamen bir ustalık istiyor. Yaklaşık iki günde bir maketi tamamlıyorum. Taleplere göre maketlerin içine led ışıklar koyuyorum. Bu maket yapımı için herhangi bir eğitim almadım. El becerime güvenerek yaptığım bir iş oldu. Maket yapmaktan büyük keyif alıyorum" dedi.



■ MEHMET KAVAS

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