Alaçatı’da lezzetli günler başladı

Pandemi sonrası turizmden beklenti düşük olsa da Türkiye'nin gözbebeği Alaçatı yavaş yavaş misafirlerini ağırlamaya başladı. Restoran ve eğlence yerleri yarı kapasiteyle çalıştığı için rezervasyonsuz gitmemeniz tavsiye ediliyor. Alaçatı Köyiçi'nde botanik bir bahçeye benzeyen ve palmiyelerle çevrili Club Baba bünyesinde hizmet veren, Bi Nevi Çatı da birbirinden lezzetli yemekleri ve eğlenceli sürprizlerle konuklarını ağırlamaya başladı. Bin 500 metrekarelik alanda doğal bir ortamda güne erken başlamak isteyenler için özel lezzetlerin sunulduğu mekanda misafir kapasitesi de yarı yarıya düşürülerek sosyal mesafe kurallarına uygun servis yapılıyor. Yıllardır Alaçatıda hizmet veren deneyimli işletmeci Volkan Güler, eğlence sektöründe farklı bir konseptle hizmet verdiklerini dile getirerek "Müşterilerimizin taleplerini göz önünde bulunduruyoruz. Hijyen kurallarına son derece dikkat ediyoruz ve kadromuzda uzman dezenfekte ekibi bulunduruyoruz. Lezzeti ve eğlenceyi harmanlıyor ve kaliteden ödün vermeden misafirlerimizi sezon boyu ağırlamak istiyoruz. Sonbahar ve kış sezonunda da sürprizlere devam edeceğiz" dedi.

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