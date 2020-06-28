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Duvarlar Nuray’ın hayalleriyle renkleniyor

Aydın’da resim çizmeye hobi olarak başlayan (33), yaptığı resimlerle duvarları renklendiriyor. Muslu’nun fırça darbeleriyle hayat bulan duvarlar görenleri adeta büyülüyor

Duvarlar Nuray’ın hayalleriyle renkleniyor
Giriş Tarihi: 28.6.2020

Manisa'nın Sarıgöl ilçesinde yaşayan Nuray Muslu, 2006 yılında üniversite sınavını kazanıp geldiği Aydın'dan okulu bittikten sonra da ayrılmadı. Seramik, çini işleme ve heykeltıraşlık eğitimi alan Muslu, eğitimini aldığı alanının dışında bir sektörde çalışmaya başlayınca resim tutkusundan ayrı düştü. Bir arkadaşının evinin duvarına resim yaptırmak istemesi üzerine 15 yıl sonra eline fırçayı yeniden alan Muslu, duvara tablo gibi resim çizdi. Muslu, duvara çizdiği resmin beğenilmesinin ardından başka talepler gelince bu işe yoğunlaştı.

HAYALLERİNİ YANSITIYOR
Duvarlara kendi hayal gücünü yansıttığını dile getiren Muslu, "Duvara resim çizmeye başladığımda hayal ettiğim resmin bitmiş halini görüyorum. Bir çiçeği nasıl çizsem diye düşündüğümde bitmiş hali hemen canlanıyor gözümün önünde. Herhalde içten gelen bir şey. Çok güzel tepkiler alıyorum ve yaptığım resimleri görenler beni akademisyen zannediyor. Hayalim resim öğretmeni olmaktı. Bu hayalimin peşinden giderek içimdeki sanatçı ruhumu ortaya çıkarttım' dedi.



SEVDİĞİNİZ İŞ YAPIN
Nazilli'de birçok evin duvarını çiçek desenleriyle bezediğini dile getiren Muslu, "Aydın'a özgü zeytin, incir ve efe resimlerini de duvarlar çizeceğim. Kıyıda köşede kalan yerleri renklendiriyorum. Herkes çizdiğiniz resimlerin önünde fotoğraf çekiliyor mekan o resimle özdeşliyor ve sizin kimliğiniz haline geliyor. Bir gömlek değil çıkarıp atabileceğiniz kalıcılığı olan bir şey. Ben keşke resme 15 yıl ara vermeseydim diyorum. İnsanın sevdiği işi yapması çok önemli. Herkes sevdiği işi yapsın ve hayalleri ertelemeyin' diye konuştu.


Kazım YÖRÜKCE

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