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Haberler Pazar Ev yapımı sinema

Ev yapımı sinema

Ev yapımı sinema
Giriş Tarihi: 28.6.2020
Dünyanın sinemacıları pandemi döneminde boş durmadı ve film yapmaya devam ettiler. Dünyanın her yanından ünlü sinemacıların çektiği kısa filmlerden oluşan Homemade içerik koleksiyonunu oluşturdular. Koleksiyonda, COVID-19 salgını nedeniyle evlerinde kalan sinemacıların karantina koşullarındaki deneyimlerini yansıtan duygu yüklü kısa filmler yer alacak. Homemade içerik koleksiyonunun amacı pandemi koşullarında sinemanın yaratıcı gücünü kutlamak.

GÜNDELİK HİKAYELER
Filmlerini sadece evlerindeki ekipmanları kullanarak çeken yönetmenlerin anlattığı hikayeler, günlük yaşam hakkında samimi paylaşımlardan çeşitli türlerde kısa kurgu öykülere kadar geniş bir yelpazeyi kapsıyor ve karantina sürecinin farklı ülkelerde yaşamları nasıl etkilediğine mercek tutuyor. Filmler 30 Haziran'da Netflix'te yayınlanacak. Kamera arkasında günümüzün farklı çizgilere sahip en başarılı sinemacılarından bazıları yer alıyor.
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