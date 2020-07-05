Burcu Ilgın soruyor Osman Tan ve Önder Karaaslan yanıtlıyor





ANNELİK ÖNCESİNE DÖNÜŞ

● Annelik estetiği nedir? Neleri kapsar?

Gebelik süreci ve emzirme sonrası, özellikle aşırı gebelik kilosu alıp vermelere bağlı olarak memelerin içinde boşalma ve deride sarkmalar oluşabilir. Bir başka değişime uğrayan-deforme olan yer karın bölgesidir. Karın derisinde gevşeklik, kaslarda ayrılmalar ve deride çatlak şeklinde izler oluşabilir. Bel bölgesinde egzersize ve diyete dirençli bölgesel yağlanma olabilir. 'Mummy-makeover' olarak adlandırılan 'annelik estetiği' özellikle gebelik sürecinde deformasyona uğramış bu üç bölgenin tek seanslı kombine ameliyat ile düzeltildiği operasyonu tanımlar. Emzirme sürecini sona erdirmiş ve stabil vücut ağırlığına geri dönmüş olan annenin karın germe, meme toparlama, yağ aldırma gibi işlemlerin aynı seansta gerçekleştirildiği ve vücudun annelik öncesi döneme getirilmeye çalışıldığı işlemler, Avrupa ve Amerika'dan sonra ülkemizde de sıklıkla tercih edilen popüler bir uygulama haline gelmiştir.



KOLLAJEN TAKVİYESİYLE DİRİ CİLT PARLAK SAÇ VE TIRNAKLAR

● Kollajen hapları / kollajen takviyesi yararlı mıdır?

Bu aralar en sık duyduğumuz sorulardan birisi bu. Kollajen zaten vücudumuzda en yaygın olarak bulunan proteindir. Kollajen sadece cildimiz için değil, tüm vücudumuz için gereklidir. Çok değişik markalar değişik kollajen içerikli takviyeler marketlerde yer almaktadır. Teorik olarak düzenli kullanıldığı takdirde bu ürünler derideki kollajen üretimini tetikler, derinin daha nemli ve diri olmasını sağlar. Uzun süreli kullanımda tırnakların ve saçların da daha parlak ve sağlıklı göründüğü şeklinde geri bildirimler alınmaktadır. Tablet, kapsül, toz hatta sakız formunda bulunan ticari ürünlerin belirli özellikler taşımaları gerektiğinden, kullanım öncesi doktorunuzun görüşüne başvurulması doğru bir yaklaşım olacaktır.

KEPÇE KULAK İÇİN AMELİYAT ŞART

● Kepçe kulak neden olur? Ameliyatsız düzelir mi?

Kepçe kulak (ya da bir başka deyişle belirgin kulak) kulağın kafatası ile açılanmasının, olması gerekenden fazla olduğu deformiteyi tarif etmek için kullanılan tabirdir. Aynı zamanda kulağın kendi iç parçaları arasında açılanma bozuklukları da sıklıkla bu kulak deformitesine eşlik eder. Bu tür bir görsel bozukluk, sağlık açısından problem yaratmasa da, özellikle çocuk ve ergenlerin psikolojisini bozabilmekte ve sosyalleşmesinin önünde bir engel teşkil edebilmektedir. Kulağı geriye iten geçici işlev gören aparatlar olsa da, kalıcı bir kepçe kulak düzeltilmesi ameliyatsız mümkün değildir. İplerle yapılan kapalı yöntem ile veya açık cerrahi teknik ile, kulak kıkırdakları yeniden şekillendirilmekte, kulağın kafatası ile olan açılanmaları normalleştirilerek son derece kabul edilebilir simetrik kulak görünümü elde edilebilmektedir.

