Gözleri öne çıkarmanın şimdi tam zamanı

İzmir'in deneyimli makyözlerinden Selin Tur, yaz sıcaklarında doğru makyajın nasıl yapılabileceği ve maske takarken nelere dikkat edilmesi gerektiğiyle ilgili önemli açıklamalarda bulundu. Makyaj konusunda cilt bakım patentine sahip olan ve her cilt yapısına göre makyajın farklı uygulanmasının önemli olduğunu belirten Tur, kişilerin kendi cildini tanımadan yapacağı makyajın kötü etkiler doğuracağını, maske takarken, yapılan işlemin dağılmaması için ise sabitleyici kullanılmasının önemli olduğunu vurguladı.



CİLDİ TANIMAK İLK KURAL

"Cildinizi iyi tanıdığınızda her zaman iyi makyaj yaparsınız" diyen Tur, hanımlara cilt bakım konusunda uzman olan kişilerden yardım almaları tavsiyesinde bulundu. Her marka makyaj ürününün her ciltte aynı etkiyi göstermeyeceğini hatırlatan uzman makyöz, "Size iyi gelen bir ürün, arkadaşınıza iyi gelmeyebilir. Bu konularda soru sormak isteyenler Instagram hesabımdan bana mesaj atarlarsa kendilerine yardımcı olabilirim" dedi. İzmir'in yaz döneminde çok nemli bir havası olduğu için yüze çok ağır fondötenlerin sürülmemesi gerektiğini belirten Selin Tur, "Artık tüm fondötenler su bazlı olduğu için, yoğun şekilde sürüldüğü zaman yüzde fazla terleme yapar. Özellikle de kişinin yağlı bir cildi varsa bu daha çok rahatsız eder ve gün içerisinde makyajın komple akmasına neden olur. Yazın sabitleyici pudra kullanabilirler. Ama kesinlikle şeffaf olmasına dikkat edilmeli. Çünkü hem terletmez hem makyajın daha uzun süre kalmasını sağlar hem de istenmeyen tabaka görünümünü önler. Makyaj spreyi de kullanabilirler. Yüzlerine 30 cm mesafeden, gözleri kapalı vaziyette sıktıkları zaman, yüzün komple sabit durmasını sağlar. Maskeye yapışmasını da engeller. Çünkü o spreyin görevi direkt olarak makyajı sabitlemektir" dedi.

YAĞLI CİLDE DENGELEYİCİ

Makyaj altına kullanılacak bazın da çok önemli olduğunu ifade eden Tur, "Eğer ki gerçekten cilt yağlıysa, gözenekleri daha sıkılaştıran ve yağı daha fazla alan yağ bazlı bir alt tabakaya girmek gerekir. Tam tersine kuru bir cildi varsa, daha fazla nem bazlı alt tabaka kullanılmalı" açıklamasını yaptı. Tur, "Ciltler yağlıysa, yağ dengeleme özelliğine sahip ürünler kullanılmalı. Böylece parlama ve terlemeyi engellerken, makyajın ve fondötenin de daha uzun süre bozulmadan kalmasını sağlamış olurlar" dedi.

ŞEFTALİ, BAKIR VE MÜRDÜM

Gözlerin kadınlar için çok değerli olduğunun altını çizen deneyimli makyöz, "Her zaman göz makyajı ön planda olmalı. İnsanlarla ilk başta birebir iletişim kurduğunuz tek yer gözlerdir. Gözünüzde güzel bir makyaj varsa, karşı tarafı etkilemenin veya başarılı bir iletişim kurmanın ilk aşamasını geçmiş olursunuz" dedi. Bu yılın renkleri olarak şeftali, bakır ve mürdüm tonlarının öne çıktığını söyleyen Selin Tur, "Özellikle mürdüm tonunu kaş altı kemiğine ve biraz da dış bölgeye sürdüklerinde çok daha vurgulu bir göz ifadesi ortaya çıkıyor. Göz daha büyük ve dolgun görünüyor. Şeftali tonları ile yeşil, kahve, siyah, pembe her renk kıyafet giyebilirler. Eğer beyaz bir maske kullanılacaksa, beyaz ışığı çok net yansıttığı için gözler daha da ön plana çıkacaktır. Bunun dışında yoğun maskara kullanabilirler. Kirpikleri ittirerek sürülen iyi bir maskara, daha yoğun ve gür kirpiklere sahip olmamızı sağlıyor. Nem bazlı, ince yapılı ve daha akışkan olan BB kremler, daha az terleteceği için yaz aylarında cilde uygulanabilir" şeklinde konuştu.

Ercan AKGÜN