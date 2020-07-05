Turizm de mutasyona uğradı

Turizm işletmeciliği Uzmanı Prof. Dr. Derman Küçükaltan, turistlerin bu yıl daha izole alanlarda tatil yapmayı tercih edeceklerini belirterek, "Turizmin de aynı virüs gibi bir mutasyona uğrayacağını düşünüyorum. Pandemi süreci devam ettiği müddetçe sadece virüs değil turizm de şekil değiştirecek" dedi. Turistlerin daha yakın destinasyonlarda, daha izole olan kiralık villa, yayla, karavan ve pansiyon gibi seçenekleri tercih edebileceğini kaydeden Prof. Dr. Derman Küçükaltan, "Bu sene tatil tercihleri daha yakın yerlerde, iç turizm ağırlıklı ve daha izole şekilde olacak. Örneğin tekne turlarına ilginin arttığını görüyoruz. Otellere gitmek yerine villa kiralamaların daha fazla olduğunu görüyoruz. Karavan turizmine de bir ilgi var. İnsanlarda büyük bir tedirginlik var ancak tatil de yapmak istiyorlar. Önlemler alınsa da bütün dünyada tatil tercihlerinde bir değişim olacak. Bu sene çoğu kişinin tatile çıkmayacağını, çıksalar bile topluluk içine karışmadan, hareketliliğe bulaşmadan tatil yapacağını düşünüyoruz. Turizmin de aynı virüs gibi bir mutasyona uğrayacağını düşünüyorum. Pandemi süreci devam ettiği müddetçe sadece virüs değil turizm de şekil değiştirecek" diye konuştu.

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