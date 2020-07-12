Burcu Ilgın soruyor Önder Karaaslan ve Osman Tan yanıtlıyor

BURUN AMELİYATININ MEVSİMİ YOK



● Yaz aylarında burun ameliyati yapılır mı?

Burun ameliyatı günümüzde en sık yapılan estetik cerrahi işlemidir. Gelişen ve yenilenen cerrahi teknikler ve üretilen cihazlar sayesinde ağrısız, şişliklerin ve morlukların minimum seviyede olduğu, iyileşme dönemi eskiye göre çok kısa ameliyatlar haline gelmiştir.

Yapılan kesiler burun içerisine gizlendiği için de iz kalmamaktadır. Bu nedenle burun ameliyatı yapmak için herhangi bir mevsim şartı aranmamaktadır.







1 HAFTADA GÜNDELİK HAYATA DÖNÜLÜR



● Gündelik hayata ne zaman dönülür?

Estetik burun ameliyatlarında ameliyatın olduğu gece hastanede kalınır. Hasta 1 gece sonrasında taburcu edilir. 6 gün boyunca burun üzerinde bantlar, atel ve kesilerin yapıldığı yerlerde dikişler olur. 1. haftada atel, tampon bantlar çıkartılıp hastanın tamamen gündelik hayata dönebilmesi sağlanır. Burun estetiği sonrası gündelik hayata 1. haftada rahatlıkla dönülebilmektedir.



İYİ PLANLAMA BAŞARININ İLK ADIMI



● Burun ameliyatlarında nasıl planlama yapılır?

Burun ameliyati öncesi hastanın tüm yüzü analiz edilir. Çene yapısı, alın görüntüsü, elmacık kemiklerinin pozisyonu burun ameliyatında dikkat edilmesi gereken yapılardır. Ayrıca cinsiyeti, hastanın yaşam tarzı da yapılacak burun şekline etki etmektedir.

Hastanın fotoğrafları çekilir ve simülasyon çalışmaları yapılır.

Yapılan simülasyon çalışmaları sayesinde hastaya ameliyat öncesi nasıl bir burun yapısına sahip olacağı gösterilir. Bu hastanın ameliyat öncesinde beklentisini anlamak için ve son derece önemli bir yaklaşımdır. Böylelikle hastaların kafasındaki soru işaretlerini gidermek ve ameliyat planlamasını yapmak mümkün olmaktadır. İyi bir planlama da başarılı bir ameliyatın olmazsa olmaz ilk adımıdır.



FİYAT EN SON DEĞERLENDİRİLMELİ



● Burun ameliyatları pahalı mıdır?

Estetik burun ameliyatı fiyatı, ameliyatı yapan doktorun bu alandaki tecrübesine, ameliyatın yapıldığı hastaneye ve ameliyat edilen burun şekline gore değişiklik göstermektedir. Burun ameliyatları sonrası yaşanan olumsuz durumları düzeltmek için yapılan revizyon ameliyatları her zaman daha zor ve pahalı olacaktır. Bu nedenle burun ameliyatı konusunda fiyat belki de en son parametre olmalıdır.