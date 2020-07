Çameli macera, deneyim lezzet ve keşif

Deniz, güneş, kum... 'Yaz ve tatil' deyince aklımıza gelen ilk üç kelime. Fakat, ağır stres altında ve betonların arasına sıkışan metropol insanı için artık tatil kavramı başka boyutlar da kazandı.

Bütün gün güneşin altında yatarak ya da 5 yıldızlı otellere kapanarak o restoran senin bu açık büfe benim koşmaktan hoşlanmıyoruz. Yaşadığımız pandemi süreci de son zamanlarda değişen tatil anlayışını iyice pekiştirdi.

Daha özgün, daha özgür ve deneyimlerle dolu bir tatili tercih ediyoruz.

Tabii deniz, güneş, kum üçlüsünün yeri de ayrı ama yılda bir kez tatile çıkmak bizi doyurmuyor. Hep yeni arayışlar var kafamızda...



RAKIM 1500

Geçtiğimiz hafta bu arayışlarıma cevap verecek bir yer keşfettim... Yola Denizli diye çıktık. Kendimizi Fethiye ile Antalya arasında bir yerde bulduk.

Denizli'nin en uzak ilçesi Çameli.

1500 metre rakımı var. Yani yayla, adı gibi çam ormanlarının avucunda.

Sırtını çamlara yaslamış, eteklerinde deniz, tepelerinde bulut... Bir nefes çekince havayla birlikte mis gibi kır çiçeği ve kekik kokusu doluyor ciğerlerinize.

Dağların arasında kanyonlar ve şelaleler gizlenmiş, ancak keşfetmeyi seviyorsanız görürsünüz onları.

Cevizin ana vatanı... Her yerde ulu ceviz ağaçları.. Bir de yayla kirazı.

İlçenin sınırından girince sizi şaşırtan bir vaha karşılıyor sizi. Çameli Taş Konaklar... T.C. Güney Ege Kalkınma Ajansı tarafından finanse edilen 2015 Yılı Alternatif Turizm Altyapısı Mali Destek Programı kapsamında desteklenen "Çameli Eko turizm Altyapı Geliştirme Projesi" ile Çameli Belediyesi tarafından kurulmuş.

İşletmesini ise Çameli Belediyesi yapıyor. Sakın bir yanılgıya düşmeyin burası bir belediye işletmesi ama yönetiminde çok deneyimli bir işletmeci var. Ahmet Sağdıç, yıllarca Uzakdoğu'da turizm alanında biriktirdiği tüm birikimi buraya aktarmış.

Evlerin projesinin çizilmesinde de katkısı var. 10 adet taş evden oluşan otelin planı Çin'in Macau adasından esinlenmiş ancak iç dekorasyonu ve yapısı tamamen yöresel. Otelin arka kapısından çam ormanına açılan bir trekking rotası var. Sabah uyanır uyanmaz kendinizi ormanın kucağında buluveriyorsunuz. Yürüyüşle nefesinizi açıp, havuzun serin sularında yorgunluk attıktan sonra taş ev serinliğinde biraz kestirme hakkınızı kullanabilirsiniz. Akşamüstü ise bisikletle çevreyi gezmenizi tavsiye ederim. Bisikletim yok diye üzülmeyin, temin ediyorlar.



KARMA MUTFAK

Otelin mutfağından da söz etmek istiyorum biraz. Kahvaltı tamamen yöresel. O yörenin tereyağı, cevizi, peyniri, salçası, domatesi, salatalığı meyvesi. Fırından yeni çıkmış ekşi maya ekmekler eşliğinde.

Otel bir belediye işletmesi olduğndan burada hem yöresel ürünlerin tanıtımı yapılıyor hem de yerel üreticiye katkı sağlanıyor. Bir de küçük ekolojik bahçesi var. İsterseniz kendiniz toplayabilirsiniz domatesinizi, salatalığınızı... Akşam yemeği ise tam olarak dünya mutfağı ve yöresel mutfağın karması.. Uzakdoğu usulü levreği denemenizi isterim.

Bir de yöreye özel alabalıkları. Ama alabalık için oteli değil, 20 kilometre ötede tüm dünyanın en ünlü alabalıklarının yetiştiği çiftlikleri tercih edin. Buradan kendinize bir çiftlik seçip orada kendinize bir ziyafet çekmelisiniz.





KUŞLAR GİBİ ÖZGÜR

"İyi güzel de bir otelin güzelliğinden başka yapacak neyimiz var?" derseniz... Yapmaya zaman bulamayacağınız kadar aktivite olduğunu söyleyebilirim. Çünkü burası Fethiye, Antalya, Burdur ve Denizli'nin tam ortasında en uzak mesafe 1 saat.

Her gün başka bir ilde geçirebilirsiniz.

Ancak, "Ben tatilde yol yapmak istemiyorum" diyenler varsa...

Çameli'nde de yapılacak çok şey var.

Tam bir eko turizm alanı. Belediye Başkanı Cengiz Arslan tam bir vizyoner.

Turizmin ve turizmin katkılarının farkında. Bu yüzden profesyonellerle çalışıyor.

Amatör tatilciler dışında profesyonel sporcuların da uğrak noktası Çameli, biz belki bilmiyoruz ama tüm dünya tanıyor Çameli'ni. Rekortmen yamaç paraşütçüleri Çameli'nde uçma prestijine sahip olmak için geliyor.

Hepimiz Fethiye Babadağ'ı bilse de bu işi spor olarak yapanların vazgeçemediği bir pist Yaylacık dağı...

2200 metre yüksekliğindeki pist her yöne uzun uçuş imkanı sağladığı için çok tercih ediliyor. Bunun dışında yine Yaylacık dağında GPRS haritaları çıkarılmış dağ bisikleti ve trekking rotaları var. Yani tam bir doğa sporları merkezi. Amatörler için ise cip ve at safari turları düzenleniyor.

YAPMADAN DÖNME

● At safariye çıkıp huzurun ve özgürlüğün tadına varmadan ● Cip safariye çıkıp eğlence ve adrenalinin tadına varmadan ● Balık çiftliklerinde alabalık yemeden ● Doğa yürüyüşü yapmadan ● Bisiklete binmeden ● Yöre insanıyla tanışıp bahçeden kiraz toplamadan (mevsime göre) ● Coğrafi işaretli Çameli fasulyesi ve cevizi alamadan ● Kanyonları keşfetmeden ● Şelaleyi seyretmeden ● Tandem atlayışı yapıp yöreyi havadan görmeden (en azından Yaylacık Yamaç Paraşütü pistine çıkmadan) ● Çameli Taş Konaklar'daki konforu yaşamadan ● Ahmet Sağdıç ve İbrahim Putgül ile tanışmadan ● 20 kilometre uzaklıktaki Gölhisar'da uğrayıp, Elit Kasap Restoran'da kuzu kavurma, şiş köfte, şeker pancarı turşusu yemeden ● Yine Gölhisar'daki Kibyra Antik Kenti'ni görmeden ● Gölhisar'da Memiş'in Çöreotu Gavesi'nde çörekotu kahvesi içmeden

